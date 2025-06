- Petro mandó a Colombia a ser el colero en la exploración petrolera en el continente

Mientras Lula continua con su plan de expansión trabajando en 185 pozos seguido por Perú con 13, el Gobierno no adjudicó ningún contrato entre 2023 y 2025. Ranking

Brasil con el ambicioso plan de exploración petrolero liderado por Lula es el gran líder de la región no para de licitar bloques con la adjudicación de 185 pozos entre el 2023 y el 2025, mientras Colombia no ha entregado ninguno. Desde la campaña Petro ha agitado la bandera contra el extractivismo y estos son los resultados: ser coleros en la región. La Agencia Nacional de hidrocarburos con Orlando Velandia no ha adjudicado un solo nuevo contrato de petróleo y se concentró en abrir una subasta de energía aéolica off-shore.

Fuente: ACP-Valora Analitik

Argentina con Milei a la cabeza quien no compra el discurso ambientalista está dando el gran salto con el gran yacimiento petrolero Vaca Muerta firmó 7 contratos para la extracción con fracking.

Por su parte Petro se ha paseado por foros internacionales con su discurso ambientalista oponiéndose al llamado extractivismo petrolero. Desde Dubái, cuatro meses después de su posesión, en la 28 de la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre el Cambio Climático, confirmó que su gobierno no firmará nuevos contratos de exploración de petróleo, gas y carbón. Mantendrá los vigentes. Su primera ministra de Minas y Energia no hizo otra cosa que hacerle eco, igual que los siguientes Andres Camacho y Edwin Palma a pesar de su origen como dirigente del sindicato de la USO que defiende la importancia de continuar con las exploraciones.

En lo que va del gobierno Petro ya se han ido del país varias petroleras extranjeras: Oxy canceló operaciones en tierra y se quedó con offshore en el Caribe y en Permian en Estados Unidos. ExxonMobil entregó el bloque frente a la Guajira que tenía con Repsol y el VMM-37 del Magdalena Medio.

Ya se está sintiendo la disminución de las exportaciones petroleras que cayeron 5,1 % en 2024, y lo más preocupante, los recursos para financiar la anhelada transición energética, que provienen en gran parte de las regalías del petróleo y el gas, comenzarán a escasear.

Para este año la Asociación Colombiana de Petróleo ACP proyectó inversiones en exploración por USD 740 millones, 18 % menos que en 2024 (US$900 millones); la más baja en los últimos cuatro años.