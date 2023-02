Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. Quiero decir lo siguiente sobre el fenómeno de las marchas que se vivieron esta semana. Ese es un fenómeno relativamente nuevo. Significa que el escenario de la política quiere tomar un nuevo eje, que es el del movimientismo social, tanto de la llamada izquierda como de la llamada derecha. Petro hizo el lanzamiento del proyecto de reforma a la salud desde el balcón de la casa de Nariño, y al otro día la derecha le respondió con marchas muy grandes en Medellín y Bogotá, rechazando su gobierno.

Petro inaugura una suerte de peronismo criollo que se llama petrismo. Y uno dirá, ¿dónde está Evita, que era la clave del peronismo? En el balcón. ¿No la vieron? Es Alcocer. Uno tiene saber leer el simbolismo. ¿Qué resultado va a tener eso? No sabemos. Pero la derecha muestra fuerza y la izquierda también, no mucha en ambas, pero muestran fuerza, Eso es un fenómeno que se ha usado parcialmente en el país. Lo usó Petro contra el torpe de Iván Duque en los paros que hicieron, pero como Duque era un tonto, respondió con la policía, matando los manifestantes y logró una hazaña; acabar con el Centro Democrático Uno mira con preocupación que va a derivar en confrontaciones. No nos gustaría, pero es una nueva modalidad, esperemos a ver hasta dónde, hasta llega.

-Publicidad.-

Creo que la reforma la salud va a tener muchos tropiezos. En el Congreso porque es un congreso corrupto y lo compran con dinero. Y los dueños de las EPS tienen mucho.

Publicidad.