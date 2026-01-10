- Entre la religión, la historia y los sucesos de la realidad vivió Beatriz González

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Beatriz González introdujo el arte pop en Colombia y reorganizó el Museo Nacional

En estos días murió Beatriz González a los 93 años, ya su retirada había empezado hace algunos años. Era una artista que se movía en algunos terrenos del arte, introdujo el Arte Pop en Colombia; también fue historiadora y curadora que reorganizó el Museo Nacional impulsando el estudio de los artistas viajeros en América y de artistas como José María Espinoza, Ramón Torres Méndez, . Roberto Páramo, entre otros del Siglo XIX.

Por su personalidad de historiadora hizo énfasis con su arte sobre la muerte en Colombia, la iconografía religiosa y la caricatura. Fue la visión multifacética de una pintora que utilizó desde muy temprano el objeto como formato de su arte, su gran aproximación a la pintura fue el Arte Pop y se acercó dedicando gran parte de su vida a este arte. Esa fue la manera de poner en tela de juicio los supuestos valores de la sociedad bogotana persiguiendo “el kitsch”.

Ella no buscaba formas sino contenidos que encontraba generalmente en los periódicos, tal como lo hicieron inicialmente los Pop norteamericanos como Lichtnstein; se trata de un universo que se mueve entre la irrealidad de la realidad colombiana que se sumerge en el mundo de lo grotesco, la decadencia de la jerarquización política y social.

Los suicidas del Sisga,1965

Su trabajo comenzó con el cuadro Los suicidas del Sisga, una pareja enamorada que se ahoga en el lago y acabó -creo- con la serie Auras Anónimas. Ya en 1971 Beatriz González representa a Colombia en la Bienal de Sao Pablo con varios muebles y cuadros de metal esmaltado, donde sus iconos fueron Bolívar, Santander o La última mesa, donde se explica la sátira y el arriesgado método de la ironía como el argumento para “una mala pintura” que hoy son obras maestras.

La última mesa,1970

Beatriz González fue una obstinada pintora y estudiosa de la política colombiana, su mundo en las Torres del Parque y su estudio gravitaba entre la religión, historia, héroes y presidentes. Marta Traba dice: “Los aciertos de la pintura fueron más difíciles de comprender que los títulos”. Las camas y muebles colombianos fueron en algunos casos el formato de su humor sarcástico. Con la ironía, dice Schegel: “Se salva la idea de pertenecer a una zona abstracta para convertirse en hechos de movilidad, de experiencia continua”.

Beatriz González fue una santandereana que realizó el Pop a la manera colombiana, como provenía de la provincia encontró en su estilo otra manera de explorar lo cursi, se apropió de sus raíces para instaurar una nueva propuesta sobre la realidad del arte colombiano que persiguió hasta la muerte misma como lo es la violencia en Colombia.

La conocí en los años 80 y era una mujer seria, rabiosa, irónica, frentera, que vivía junto a su marido Urbano Ripoll que ya murió y su hijo Daniel, trabajé y viajé con ella, era puntual. Tenía cierta aversión por ver fotos en los escritorios ya que creía que eran un distractor para la persona que llegaba a una oficina perdiendo tiempo en una conversación superficial referente al retrato, cuando viajaba llevaba fotocopias de los libros que iba a leer durante el viaje, cada página leída era desechada en un bote de basura, mientras que en París no atravesaba una calle sino iba un parisino acompañado de un perro.

