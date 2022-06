Petro, el rebelde

Por: Alberto Hernández |

junio 15, 2022

Perdí el interés por la política desde niño, por muchos años fui un espectador inerme, que con las manos atadas, veía como cada gobierno se burlaba del País, como eran elegidos los mismos apellidos de siempre, como se eternizaban en el poder las familias mas ricas de Colombia, con las mismas practicas, el ser malo si paga, en cada caso el denominador común era el mismo, conservar y fortalecer la clase alta, y todo a punta de corrupción, asesinatos, desplazamientos, fraudes, nepotismo, amiguismo con total ausencia de la meritocracia e inclusión social.

De este estado para unos pocos, respaldado y aliado con el narcotráfico para delinquir, para someter el pueblo y robarlo no quise hacer parte y me dije que nunca votaría, ¿para que? Para después estar quejándome de haber puesto mi confianza en quien, en vez de ayudar al pueblo, se dedicaba a saquearlo? No, nunca quise hacer parte de una democracia falaz y fallida.

A cambio pude con esfuerzo (y agradezco las oportunidades que el estado me dio, todo hay que reconocerlo) hacer una carrera profesional gracias también al apoyo y educación de mis padres y familia, eso me sirvió para aprender a tener criterio, aprender a respetar, de paso defenderme en la vida y poder ayudar en algo por lo menos a la gente que tengo cerca, de eso se trata la vida, de formar familia, grupos sociales, compartir y ayudarse a ser feliz.

Pero no todos tenemos la oportunidad, las competencias y el poder para llevar nuestros deseos a una escala macro, porque es también deber, querer que los demás puedan disfrutar de una mejor calidad de vida y buscar ser felices, como dice la canción: la vida no vale nada sino es para perecer porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama.

Hace poco mi hermano me dijo que ya nosotros estábamos viejos, que íbamos de salida, y si, este país es hoy mas de los jóvenes que nuestro, el futuro y el país es de ellos, de nuestros niños y niñas. Pero afortunadamente, hoy a mis 54 años leo algo diferente en la escena política, algo que me hace cambiar de opinión, y me motiva a votar por primera vez en mi vida.

Esa motivación me la dio Gustavo Petro, una persona en la que vi la posibilidad de que se hiciera realidad para los demás un país con mas oportunidades, con mas justicia social, y es que he visto durante los últimos 20 años como este señor con ideas revolucionarias y un discurso estructurado se ha enfrentado de manera valiente, y prácticamente solo a la corrupción e injusticia social del estado, caramba, eso es de titanes, el solo contra todo el establecimiento y la clase egoísta, carente de conciencia social y corrupta, que, en mala hora, como una equivocada maldición le fue legada a este hermoso país.

Gustavo es una persona coherente y de valores, decidió hace mas de 20 años hacer la paz y entrar a la política, pudo haberse enrolado en otra guerrilla o grupo criminal, pero escogió ser un hombre de palabra y hacer honor a sus convicciones de vida.

Definitivamente está hecho de acero, pero también de poesía y cariño, es un hombre inteligente, de mente joven, estudioso, disruptivo, creativo, y audaz, un estadista que conoce al dedillo el país, se le acusa de creerse poseedor de la verdad, de terco y arrogante, es posible que lo sea, y eso despierta los mas enconados odios en sus contradictores, pero yo me pregunto, guardando las comparaciones, que hubiera sido de Apple si Steve Jobs, todo un revolucionario, no hubiera sido terco, o de Tesla si Musk no retara al establecimiento, si no hiciera lo que el cree que es correcto?

Yo pienso que un líder escucha, pero al final de día alguien tiene que tomar las decisiones y responder por ellas, así no sean las de los demás.

También pienso que Gustavo Petro está en el pico de su madurez política y humana, a través de los años a mutado a un líder que escucha, dispuesto a cambiar, una persona decente, educada, que es capaz de pactar, que habla de perdón social, no jurídico, que pide dejar a un lado odios, el cambio comienza por el lenguaje y el ha sido quien ha dado el primer paso en la dirección correcta.

Yo, como millones de colombianos, estoy seguro que el líder de la Colombia Humana escogerá asegurarse un lugar en la historia del país, como el presidente que puso a Colombia en el camino del desarrollo, impulsor de la sociedad del conocimiento, del respeto a la vida, de la justicia e inclusión social y de la protección del planeta.

Así que doctor Gustavo Petro pongo en sus manos mi voto y el de las 10 personas que mas quiero en mi vida, quienes me han acompañado en este largo camino de mi existencia, para que construya el país de todos, quiero que sea nuestro presidente, quiero que nos de el país que nos prometió, y quiero que la historia lo recuerde como el arquitecto social, y el rebelde por la vida, que escogió un día dibujarle un mejor futuro a todos nuestros hijos e hijas.