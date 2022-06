Kimberly Reyes revela la verdad sobre su relación con James Rodriguez ¿Sí están juntos?

.Publicidad.

En la últimas semanas un rumor sobre el posible nuevo amor de James Rodriguez encendió las redes sociales, Kimberly Reyes se volvió tendencia y todos daban por hecho que el futbolista ya había logrado superar a Shannon de Lima con la actriz colombiana. La chiva la dieron en el programa "la red" y desde ese momento los paparazzis se dieron a la tarea de encontrar pruebas irrefutables de la relación. Pero no apareció nada.

Lo cierto es que todo quedó como un simple chisme cuando la misma actriz salió a opinar sobre el tema. A través de sus redes sociales la barranquillera dejó claro que, primero, si hubiese iniciado una relación con el crack tolimense, ella habría sido la primera en salir a confirmarlo y segundo, que no está interesada en lo absoluto por James. “No crean en todo lo que especulan. Solo diré esto. El día que tenga un nuevo amor o novio, créanme que lo van a saber o lo van a ver” escribió Kimberly.

Al parecer en el futbol no es lo único en lo que le va mal a James. Desde que terminó su relación con Daniela Ospina no ha logrado tener una relación estable y duradera, y la que parecía iba a ser la indicada, con Shannon de Lima, al final no terminó en nada. El jugador parece estar maldito, nada de lo que hace le sale bien, ni siquiera los temas del corazón.

