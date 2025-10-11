Petro, el gran perjudicado por la paz entre Palestina e Israel

No podrá alegar judicializado por tribunal internacional que es una persecución política por Gaza.

Queridos palestinos e israelitas,

Quiero hablarles de dos pueblos hermanos ubicados no en Oriente Medio sino en otra galaxia, en otro planeta -que no es la Tierra-, y que tuvieron un conflicto durante miles de años -más de lo que cualquier Macondo puede soportar-, hasta que cansados de sus políticos, de sus guerrillas, de sus poderes establecidos, y tomaron la decisión de no escucharlos más, para superar así la propaganda, la religión y otros recuerdos dolorosos, que mantenía vivo el nacionalismo, clima propicio para que prospere en manos psicópatas el odio y con él, el millonario negocio bélico para beneficio de unos pocos.

Sí. Donde mientras el uno tenía la creencia mayoritaria en un hombre que peleó para tener paz llamado Mahoma, el otro tenía asentaba su fe en un líder llamado Moisés que sacó a su pueblo de la esclavitud de 400 años es un país ajeno; y se dieron cuenta de que ambos predicaban el amor, la dignidad, la compasión, la hermandad, el servicio desinteresado, la búsqueda de la unión con Dios y la tolerancia a vivir con otros. Moisés no mató de la mano de su Dios a todos los egipcios; ni tampoco Mahoma a sus enemigos. Convivieron y coexistieron con otros pueblos. Llevaron su cultura a España en el éxodo judío, en la expansión musulmana, y ambos fueron Córdoba, capital del mundo y reyes del mundo hasta que se adelantó en su intolerancia el Cristianismo, que también tuvo que aprender a ser tolerante con las guerras de Independencia. La Inquisición, semejante al Yihaidismo, se desmontó en 1834, pero pervive y convive sanamente su religión actualmente con otras religiones.

Así es… Dos pueblos, donde una patria había sido arrebatada o dividida desde el incumplimiento de los tratados que siguieron a la segunda guerra mundial; mientras la otra había sido torturada y casi desaparecida tras su restauración de un exilio de 400 años; uno se enfocaba en la “Nakba” o la "Catástrofe" luchando por su derecho de retorno; y el otro en la “Shoá” u “Holocausto” y su derecho a la seguridad y autodeterminación.

Dos pueblos que se sientan a comer hummus, falafel, shakshuka, za'atar: y aman la familia extensa; su hospitalidad con extranjeros es siempre prevalente…Los religiosos acaso les llaman “gentiles” y así nos dirigimos en Hispanoamérica hacia los que respetamos y podemos amar, “gentilmente”. Donde hay un estilo de vida mediterráneo o levantino, con un privilegio multicultural geográfico, donde se distinguen con sus formas de hablar muy directas.

Donde no solo comen igual, sino que se visten casi igual; y en ocasiones han odiado con casi más intensidad que con la que aman. Es cierto que para lograr Independencia se pelea con los papás, pero algunos nunca dejan de pelear con sus hermanos. Y nadie, por endogamias milenarias parece ser más hermano que estos dos hermanos, miembros de una especie racional que renuncia a su razón por el negocio de unas armas.

EN AMÉRICA E HISPANOAMÉRICA

Hay diversas palabras que empiezan en el idioma castellano por el fonema “Gu” tales como “guerra”, “gueto”, “guarnición”, también el culpable “gusto”; de forma semejante, en el inglés aparecen “güat” ('what') o qué; “güer” ('where) o dónde; “güen” (when) o cuándo; “güar” ('war') o guerra; “güepon” (weapon) o arma. Como vemos, algunos de estos, que son sustantivos, son usados de manera compartida para hablar sobre la guerra; y los otros, para preguntar y definir algo ante el desconocimiento, la incertidumbre y el miedo.

EN ISRAEL Y PALESTINA

De forma semejante, en árabe se pregunta conjugando siempre la palabra “jugua” (كيف هو؟) (en ‘cómo’, ‘cuándo’ y ‘dónde’)… y también está “Ghurāb” (غُراب) que traduce cuervo. Mientras que en hebereo se pregunta conjugando el “zej” y “Gevul” (גְּבוּל) o frontera, objeto de preocupación desde tiempos inmemoriales para todos los pueblos.

Creo que es momento de dejar la guerra, “Miljamá” en Israel y “Harb” en Palestina, para abrazar Salām o Shalom (que son casi iguales en ambos países).

***

EL PLAN DE DESARME DE TRUMP

El plan de paz propuesto por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza consta de **20 puntos** que abordan desde un cese del fuego inmediato hasta la gobernanza y reconstrucción a largo plazo del enclave. A continuación, presento mi resumen de los 20 puntos divididos en tres secciones temáticas:

***

## I. Cese del Fuego, Rehenes y Prisioneros

1. **Gaza Desradicalizada y Sin Amenazas:** Gaza debe ser una zona libre de terrorismo y desradicalizada, que no represente ninguna amenaza para sus vecinos.

2. **Reconstrucción para el Pueblo de Gaza:** Gaza será reconstruida en beneficio de su población, que ha sufrido lo suficiente.

3. **Fin Inmediato de la Guerra:** Si ambas partes acuerdan la propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a una línea acordada. Se suspenderán todas las operaciones militares.

4. **Liberación de Rehenes:** Dentro de las **72 horas** posteriores a la aceptación israelí, todos los rehenes (vivos y fallecidos) serán devueltos.

5. **Intercambio de Prisioneros:** Una vez liberados los rehenes, Israel liberará a **250 presos** condenados a cadena perpetua y a más de **1,700 gazatíes** detenidos desde el 7 de octubre de 2023. Además, por cada cuerpo de rehén israelí devuelto, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. **Amnistía y Salida de Hamás:** Los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y entreguen sus armas obtendrán **amnistía**. Quienes deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro hacia otros países.

7. **Entrada Inmediata de Ayuda:** Una vez aceptado el acuerdo, ingresará inmediatamente ayuda humanitaria completa a Gaza, incluyendo rehabilitación de infraestructura esencial (agua, electricidad, hospitales).

8. **Distribución de Ayuda:** La ayuda y los bienes serán distribuidos por la **ONU, Cruz Roja** y otras instituciones neutrales, y el cruce de Rafah se abrirá en ambas direcciones.

***

## II. Gobernanza, Desmilitarización y Reconstrucción

9. **Comité de Gobernanza Provisional:** Se establecerá un **Comité Tecnocrático Palestino, apolítico y con supervisión internacional**, para administrar Gaza. Estará dirigido por un "Board of Peace" (Junta de Paz), encabezado por Donald Trump y figuras como Tony Blair, para supervisar la reconstrucción.

10. **Plan Económico de Revitalización:** Se introduce un plan económico para **reconstruir y revitalizar Gaza**, a cargo de expertos en desarrollo urbano del Medio Oriente.

11. **Zona Económica Especial:** Se establecerá una **Zona Económica Especial** con aranceles preferenciales y tasas de acceso negociadas con los países participantes.

12. **Garantía de No Expulsión:** **Nadie será obligado a abandonar Gaza**. Quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar.

13. **Exclusión y Desarme de Facciones:** Hamás y otras facciones **acuerdan no tener ningún papel en el gobierno** de Gaza, directa o indirectamente. Todo el arsenal militar será destruido bajo supervisión internacional.

14. **Garantías Regionales:** Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la nueva Gaza no represente una amenaza.

15. **Fuerza Internacional de Estabilización (ISF):** Se desplegará una **Fuerza Internacional de Estabilización** en Gaza para supervisar la seguridad, capacitar a la policía palestina y colaborar con Egipto e Israel en el control fronterizo.

16. **Israel no Ocupará ni Anexará Gaza:** Israel se compromete a no ocupar ni anexar la Franja de Gaza de forma permanente.

***

## III. Visión a Largo Plazo

17. **Integración con la Autoridad Palestina:** La Autoridad Palestina (ANP) podrá **asumir el control de Gaza** tras cumplir con un programa de reformas y demostrar que puede prevenir el terrorismo y garantizar un futuro pacífico.

18. **Reformas de la ANP:** Se exige a la Autoridad Palestina que adopte y aplique **leyes contra el terrorismo** que sean consistentes con las leyes de Estados Unidos.

19. **Condiciones para la Autodeterminación:** Mientras avanza la reconstrucción y la ANP cumple su programa de reformas, se podrían crear las condiciones para la **autodeterminación y un futuro Estado palestino**.

20. **Diálogo para la Coexistencia:** Estados Unidos iniciará un proceso de **diálogo** entre Israel y los palestinos para acordar un **horizonte político de coexistencia** pacífica y próspera.

El plan de Trump está estructurado de manera que los compromisos palestinos (desarme y liberación de rehenes) son condiciones previas para el alivio humanitario y la reconstrucción.

***

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

Deberían buscar la interdependencia en mercados de israelitas dentro de Palestina; y de Palestina dentro de Israel. Gaza podría ser una gran zona franca para la inversión de todos los países del mundo en la creación de comercio e industria a cero aranceles y embajadas de las principales potencias del mundo. Esto los obligará a respetarse a sí mismos al respetar la frontera como se respeta a otros países.

PETRO, NUESTRO GRAN PERJUDICADO POR LA PAZ ENTRE PALESTINA E ISRAEL

Con la pacificación de ambas naciones, el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, no podrá alegar si es judicializado por un tribunal internacional en el caso Maduro que es una persecución política internacional en su contra por defender a Gaza. Se acabó la cortina de humo para el presidente que podría ser gobernador de Gaza, pero nunca presidente de la República donde queda el Cauca. A lo mejor, los peruanos nos enseñan lo que se debe hacer con los presidentes que no atienden la seguridad interna del país y privilegian en su lugar el auge cocalero del dólar.

Tal vez deberíamos hacer un Ejército Internacional y otras zonas francas con inversión exclusiva internacional también, para desarmar y prevenir la guerra en el Catatumbo y el Cauca.

COLOFÓN

Creo que todo evoluciona. Nuestra libertad pasa de una búsqueda de gobernanza sobre el territo-rio, a una dimensión intelectual, luego a una independencia o identidad en un plano psicológico y emocional; y ahora más que nunca la entendemos como el resultado de una búsqueda interior (espiritual, no retórica sino genuina) que no es propiedad de secta alguna, sociedad secreta, pueblo o religión. Señores cristianos, judíos y musulmanes. Todos ustedes también han hecho cruzadas, guerras santas y yihad, pero el mundo sigue amando a pesar de ustedes. Ahorrémonos las guerras para llegar hasta adentro.

