Colombia, país de absurdos y leguleyos

El Consejo de Estado reclamó a Petro sobre uso de los medios ¿Quién se oye todo un consejo de ministros? Y el tribunal tuvo compleja decisión sobre Pacto Histórico

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Esta semana ocurrió un hecho bastante insólito, que muestra a las claras, que este es un país de absurdos y de leguleyos. Por primera vez el Consejo de Estado le llamó la atención o le o le ordenó al señor presidente que él no podía estar usando los medios de comunicación, sino para comunicar programas o problemas que hubiera. Es decir, en una sentencia le dijo insensato, prácticamente le dijo payaso. Y va uno a ver y si es que ¿quién es capaz de oír completamente un consejo de ministros? Nadie. Un tipo hablando incoherencias con un lápiz como un profesor de preescolar y nada, no concreta nada. O sea, es increíble que le hayan tenido que decir que no payasee y eso es una situación que muestra las claras la decadencia de la política nacional.

La otra decisión compleja fue la del tribunal con respecto al Pacto Histórico. Entonces ahora parece ser que la consulta se hace, pero cada cual por un partido. No sé quién va a escoger al Partido Comunista. El que escoja al Partido Comunista se suicida. Pero puede ser el polo. Por cada grupo de esos. No sé. Es un galimatías también legal que se creó con eso, porque el Pacto Histórico al fin y al cabo es un movimiento, una unión para una elección y no es un partido.

Entonces, es un país de leguleadas y de falta de seriedad jurídica y tiene una constitución ecléctica. Yo escribí hace muchos años un libro sobre eso. es una constitución a caballo entre una concepción social demócrata y una concepción neoliberal. No se ha aplicado desde su reforma, sino la concepción neoliberal, empezando por César Gaviria y y terminando en el actual gobierno que ha sido neoliberal.

Entonces, era un país lleno de contradicciones y de falsedades y mentiras. Al terminar ya las gestiones de la JEP, se vio en toda la majestad de su horror, la payasada de Santos, ¿cómo le parece unos tipos que secuestraron, que asesinaron que se vayan a a hacer labor de hoyescado en una determinada región? El país está lleno de inconsistencias, de falsedades. Es su estructura social.

