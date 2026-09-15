- La isla colombiana que parece detenida en el tiempo y fue elegida entre los mejores destinos de 2026

El destino del Caribe colombiano fue destacado por Lonely Planet por sus playas, tranquilidad, naturaleza y aguas cristalinas ideales para bucear

Hay lugares en Colombia donde el mar parece tener más colores de los que caben en una fotografía. En Providencia, el agua pasa del azul profundo al turquesa y luego al verde, mientras las montañas aparecen detrás de las playas y el ruido de las grandes ciudades parece quedar muy lejos.

Es una isla pequeña, remota y tranquila, de esas en las que todavía es posible encontrar playas prácticamente desiertas y sentarse frente al Caribe sin que una multitud interrumpa el paisaje.

Foto: Visit San Andrés.

Ese es precisamente uno de los encantos que llevaron a Lonely Planet a incluir a Providencia entre los destinos colombianos recomendados para visitar en 2026. La reconocida guía internacional la describe como un “paraíso bañado por el sol” y destaca sus playas, sus paisajes naturales y el ambiente relajado que todavía conserva.

Pero llegar hasta allí significa mucho más que buscar una playa bonita.

Un mar que guarda otro mundo

Providencia está en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe colombiano. A diferencia de otros destinos de playa del país que reciben grandes cantidades de visitantes, la isla conserva una atmósfera mucho más pausada.

Buena parte de su atractivo está debajo del agua.

Frente a sus costas se encuentra una extensión de arrecifes coralinos que hace parte de la tercera barrera de coral más grande del mundo. Son aproximadamente 32 kilómetros en los que el visitante puede encontrarse con tortugas, rayas y tiburones de arrecife mientras practica buceo en aguas cristalinas.

Para quienes prefieren quedarse en tierra firme, el espectáculo tampoco termina en la orilla.

Una de las paradas más conocidas es Cayo Cangrejo, o Crab Cay, un pequeño islote que hace parte del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. El cayo está rodeado por aguas transparentes y es uno de los lugares preferidos para practicar snorkel y observar los peces que se mueven entre los corales.

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Hay además un detalle que hace especial la visita: desde la parte más alta de Cayo Cangrejo, ubicada a unos 30 metros sobre el nivel del mar, se puede contemplar buena parte del paisaje marino de Providencia, con esas tonalidades azules y verdes que parecen extenderse hasta el horizonte.

El parque nacional protege justamente parte de ese ecosistema. Allí se encuentra uno de los sectores del arrecife coralino más extenso de Colombia, además de manglares, lagunas y una importante variedad de especies marinas.

De la montaña al puente de los enamorados

Providencia también se puede conocer desde arriba. En el centro de la isla se encuentra El Pico, la montaña más alta del territorio. El ascenso se realiza a pie y es uno de los recorridos que permiten entender que Providencia no es solamente un destino de playa.

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Mientras se avanza por el sendero aparecen diferentes perspectivas de la isla, hasta llegar a un punto desde el que se puede observar el Caribe y buena parte del territorio cubierto de vegetación.

Después está Santa Catalina, una pequeña isla que se encuentra frente a Providencia y que está conectada con ella por una estructura que se convirtió en uno de los símbolos del archipiélago: el Puente de los Enamorados.

El puente une ambos territorios sobre el mar y permite caminar entre Providencia y Santa Catalina mientras el agua aparece a ambos lados. La estructura se convirtió en una de las postales más reconocibles del lugar y forma parte de la historia de esta pequeña isla caribeña.

Providencia y Santa Catalina.

En el camino también aparecen playas tranquilas, restaurantes cercanos al mar y espacios donde la temperatura del agua ronda los 25 grados centígrados durante buena parte del año.

Por eso, la recomendación de Lonely Planet no parece descansar solamente en una fotografía bonita. Providencia reúne varios de los elementos que hacen atractivo un destino del Caribe: playas de arena clara, aguas cálidas, montaña, arrecifes, vida marina y una escala mucho más tranquila que la de otros lugares turísticos.

La diferencia está en que aquí el viaje también consiste en bajar el ritmo.

Providencia no necesita grandes edificios, discotecas o enormes complejos turísticos para llamar la atención. Su atractivo está precisamente en lo contrario: en recorrer una isla pequeña, entrar al mar para descubrir qué hay debajo de la superficie, subir una montaña para verla desde arriba o cruzar caminando hacia Santa Catalina.

Y ahora, gracias a la selección de Lonely Planet para 2026, ese rincón del Caribe colombiano vuelve a aparecer en el mapa de los viajeros que buscan destinos capaces de ofrecer algo más que una playa.

Un lugar donde el sol cae sobre el mar, los arrecifes comienzan a pocos metros de la costa y todavía quedan playas en las que el visitante puede sentir que la isla es solamente suya.

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