- El error de un hotel de On Vacation en San Andrés que acabó con una familia y tiene a la Super en alerta

La pareja y su hijo murieron por intoxicación de gas en una habitación del hotel Portobelo, por lo que se están inspeccionando todos los hoteles de la isla

El hotel Portobelo Convention que pertenece a la cadena On Vacation. Marca que es famosa por su relación precio-beneficio lo que posibilita que muchas personas puedan viajar a destinos soñados, como San Andrés. El hotel Portobelo es además un lugar cómodo para acoger familias en sus viajes, por su cercanía a los comercios y a la playa. Por esto Tito Nelson Martínez programó vacaciones con su pareja Viviana Andrea Canro y su pequeño Kevin Matías para las vacaciones de mitad de año, cuando empezó el receso escolar.

On Vacation además de tener hoteles ofrece los vuelos y los planes para gastar los días de descanso. Un detalle, la marca pertenece a la compañía Tour Vacation Hoteles Azul S.A.S., que tiene de gerente y representante legal a Mónica Liliana Forero Wiehls. Quien deberá dar las explicaciones por la muerte de la familia de Nelson Martínez. Aunque el fundador de la cadena fue Carlos Londoño.

En la mañana del 11 de julio del presente año la familia Martínez no respondía a la puerta. El papá de Viviana, Orlando Canro, tocó a la puerta para invitarlos a compartir el desayuno. Su hija quería darle un viaje como regalo. La sorpresa fue mayúscula cuando nadie abrió la puerta. Buscó auxilio en la recepción y cuando abrieron a la fuerza encontraron que su hija, su esposo y su nieto estaban tendidos muertos en su cuarto.

En el año 2024 la isla recibió 1.057.935 turistas y se supero la barrera de un millón de visitantes

Medicina Legal habló de manera preliminar de un envenenamiento e intoxicación. En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, que sigue las órdenes de Cielo Rusinque, decidió mandar funcionarios para mirar la infraestructura de varios hoteles de San Andrés y el caribe con el objetivo de mirar si se debían imponer castigos.

Según el informe final de Medicina Legal, la familia murió por anoxia, en otras palabras, haber permitido que los visitantes se hayan quedado en cuarto con el olor raro del hotel Portobelo, de la cadena On Vacation, fue la causa del incidente. Situación congruente con el testimonio Orlando Canro, que habló de un olor raro.

“Yo mismo sentí el olor a gas. Pasamos todo por agache y mire las consecuencias. Aún yo tengo una ropa que me entregaron y la tengo como en tres talegos, porque el olor que sale es horrible”

La historia de la cadena de hoteles On Vacation

La cadena On Vacation, se creó en 2002, tiene 11 alojamientos en toda Colombia. La persona detrás de la iniciativa se llama Carlos Londoño, quien vislumbro la idea de volver accesibles destinos como San Andrés, Leticia, La Guajira en Colombia y en el exterior Panamá y Cancún. En 2004 Londoño buscó expandir su proyecto mediante hoteles, su idea era fortalecer su proyecto al conseguir tanto el gasto del viaje como el del hotel.

Para el empresario era clave mantener varias sedes en San Andrés. La isla se considera como uno de los puntos más buscados tanto por turistas nacionales como extranjeros. Otros dos destinos cuidados por la cadena hotelera son La Guajira y el Amazonas. Su idea es expandirse tanto a nivel nacional como el exterior. Por otra parte, la cadena quiere ser reconocida como un negocio amigable con el ambiente, para dar una idea, la cadena ha invertido en energías renovables y materiales ecológicos dentro de los alojamientos.

Con el paso del tiempo, la cadena se consolidó como una de las reconocidas en Colombia. En sus más de 23 años logró poner en pie al menos 11 alojamientos, varios en San Andrés donde se ofrece el descuento completo de hospedaje, agendamiento, transporte y entretenimiento. La gerente actual y representante legal es Mónica Liliana Forero Wiehls. En 2024 buscaron un préstamo de 32 millones de dólares para respaldar su programa de expansión. El último inconveniente que deberá salir a explicar Forero es el deceso de la familia. Ahora la Superindustria les tiene la lupa puesta.

Una vez la SIC se entera de la situación de la infraestructura de varios hoteles en zonas playa y mar mandó a sus funcionarios a San Andrés y a varios hoteles del Caribe. Como resultados de las investigaciones se ordenó cerrar de manera inmediata el hotel Casa Ibiza by Beach Life Palomino en La Guajira, representante legal Hugo Abel Muñoz Niño. Hacer adecuaciones en el Hotel Decameron Los Delfines y en el Hotel Portobello Convention Center, de la cadena on vacations.

