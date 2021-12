Peñalosa: entienda el mensaje

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

El mensaje que acaba de recibir Enrique Peñalosa es muy claro y tiene que entenderlo si no quiere dar un paso en falso que le haría daño si aún tiene aspiraciones políticas. Claro que él no es como Alejandro Char que tiene toda una organización con miles de trabajadores pagados por su emporio a los que puede obligar a firmar para respaldar su candidatura presidencial, como lo afirman sus mismos empleados. Tampoco tiene los millones de pesos de Rodolfo Hernandez para financiar este proceso. Pero personas como Juan Carlos Echeverry sí pudo reunir las firmas para inscribirse con menos reconocimiento público, sin haber sido alcalde de Bogotá dos veces y sin varios esfuerzos como precandidato presidencial. La conclusión es obvia: Enrique Peñalosa no tiene actualmente posibilidades de conseguir el apoyo de la ciudadanía para llegar a la presidencia de Colombia.

Por qué le ha pasado esto solo lo puede saber el, pero la verdad es que las razones pueden ser varias. A pesar de que muchos pueden reconocer sus obras en Bogotá, es posible que para el resto del país sea demasiado bogotano, demasiado prepotente, demasiados ataques a Petro y pocas propuestas novedosas de alcance nacional. La pregunta de fondo que tienen que hacerse él y su equipo es si eso va a cambiar tratando de inscribirse en el partido que se lo permita. Pero la verdad es que lo peor que podría hacer es tratar de encontrar ese apoyo en lo que queda de esos partidos desprestigiados que cambian de ideología cuando les conviene como el que dirige Dilian Francisca Toro. Del uribismo paso a lo que ella llama centro como algo natural. Ese movimiento sí que se ve pésimo para Peñalosa porque lo claro es que es oportunismo político de la peor clase.

Fuera de encontrar “escampadero” a como dé lugar, la pregunta pertinente es que une a Peñalosa con Dilian Francisca. Probablemente el uribismo en el cual han caminado muy de cerca pero también del cual quieren apartarse ahora y llamarse Centro. Lo otro es ser parte de ese Equipo Colombia que ya pasó por ser el de la Experiencia en el cual hay todas las tendencias que van desde seguir a Álvaro Uribe como Federico Gutiérrez hasta cumplirle el sueño a la Casa Char de adueñarse del país. Así la derecha colombiana vea a este grupo como la forma de disimular ese modelo implementado con creces por Duque y hoy sumido en el mayor desprestigio, la verdad es que sus opciones son muy reducidas para continuar en el poder. Por consiguiente, llegar arrimado a uno de los partidos cuyas cabezas son parte de ese Equipo Colombia es una manera muy deslucida de entrar a la campaña presidencial.

Peñalosa debería reflexionar porque recibió una notificación que no puede ignorar so pena de salir más quemado de lo que está actualmente. La obsesión por llegar al máximo poder político no puede llevarlo a esos extremos. El mensaje que acaba de recibir no es nada subliminal, es por el contrario muy directo. No es un candidato con posibilidades reales luego debe retirarse lo cual no significa que no puede tener otras opciones de seguir moviéndose en la política colombiana. Pero la verdad es que lo que le acaba de pasar no es nada despreciable.

E-mail [email protected]

www.ceciliaopez.com

