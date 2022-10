¿La paz total de Petro llegó para premiar a delincuentes?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

octubre 20, 2022

Está demostrado: en Colombia el que se porta mal y delinque es premiado. El buen ciudadano es castigado y olvidado en la paz total que propone Petro

Cualquier persona en el mundo con capacidad intelectual, entiende que es lo bueno y que lo malo. No se estudia para saber, que un bellaco, que mata a su hijo, o mata a un niño porque le piso una pata, está actuando mal.

El que por un celular, una bicicleta o cualquier objeto que produzca dinero, es capaz de disparar o herir con arma blanca y matar no es una persona buena.

¿Será que la pena de muerte frena a estos personajes que cogen en flagrancia, pero merecen que los traten mejor que las víctimas? ¿Será que estamos cerca de una guerra civil porque la gente está cansada?

La gente buena llora por los angelitos y los ciudadanos indefensos que pierden la vida, porque los gobernantes son incapaces y los jueces o la justicia no sirven para nada.

La violencia de unos cuantos revolucionarios equivocados, porque confundieron la realidad y la filosofía política, ya que nadie los mando a defender o abogar por nadie, actuaron mal. Se escondieron y delinquieron aprovechando al incauto y confiado desarmado, para utilizarlo de trinchera.

Se convirtieron en narcotraficantes, secuestradores de niños indefensos, o persiguieron personas que deben pagar vacunas para no dejarse matar o desplazar, y cometieron muchos delitos por dinero fácil, no por cambiar un país que en su mayoría es de gente muy buena y sana. Por eso permite que la utilicen; no saben pelear.

El violento armado y sin principios, es tan malo que no acepta que cometió delitos y exige ser premiado tras un Acuerdo de Paz que no les dio legitimidad cuando el pueblo dijo no, no aceptan la realidad mientras el dinero este por medio.

Una bomba mató a más de veinte cadetes ante los ojos de organismos internacionales de derechos humanos, que no sufrieron como sus familias el dolor, la tristeza de gente buena, que solo quiere ayudar a su país.

Personas sin principios ni conocimiento de lo malo o lo bueno, esconden una realidad; ayudan a tapar la maldad del que actúa y lo esconden en Cuba, no son dignos de ser reconocidos por ningún habitante de la tierra porque el buen ciudadano siempre tendrá en la mente que nadie autorizo a nadie para que se arme y ataque a la gente buena que trabaja y no delinque.

La gente buena y confiada de Colombia eligió pensando que el cambio llegaría, es decir que lo malo se debe acabar y lo bueno debe ser recompensado.

Hoy, está pasando al revés: se está premiando a todos los delincuentes del país aduciendo que llego la paz total y que les han hecho daño.

Me pregunto; ¿es el pueblo bueno de Colombia el que debe pagar las consecuencias de semejante propuesta politiquera, que lo único que traerá será más delitos, porque muchos se organizaran para cobrar la maldad de sus actuaciones, ya que no saben trabajar o no les interesa más que el dinero fácil? Un gobernante que piense así y no distinga que es bueno o es malo, no está en nada. ¿Los principios morales y de formación personal se le olvidaron?

Decía un ciudadano al dar respuesta en una emisora reconocida; ¿para usted cual es la mejor película? –las películas que se ven en el teatro del congreso colombiano: terror, pasión, acción, violencia, traición, hampa de narcotraficantes, de ricos y pobres, de envidia, de miedo, de guerra, de turismo, comedia, amor, sexo, corruptos. Los invito a mirar, guiones, y sorpresas literarias de vergüenza.

Castigar al pueblo con impuestos, con falta de atención médica, con artículos costosos, protegiendo al invasor, y al delincuente en todas las facetas, nombrando funcionarios corruptos que aceptan sobornos soterrados mientras ahorran algo, es malo.

Si el gobernante aflora en su pensamiento que el mal no permitirá que la paz total le aparezca en el camino, mejor sería que se ponga colorado y acepte que le queda grande manejar tantos intrusos que solo buscan opacar su pensamiento con mentiras y equivocaciones; es mejor cambiar tanta falacia y proteger la mayoría de su pueblo bueno, que solo espera que le vaya bien.