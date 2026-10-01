- Pataleo de Wadith Manzur a través de su abogado Víctor Mosquera para insistir en posesionarse como senador

El abogado quien también representa a la familia de Miguel Uribe busca una instancia jurídica en Suiza para hacer respetar la curul que ganó sin haber sido condenado

Víctor Mosquera, el abogado de Wadith Manzur, realizó una solicitud ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, en Ginebra, Suiza. Mosquera reclamó que a su cliente no le fueron explicadas las razones por las que no pudo posesionarse como senador de la República, mientras permanece vinculado a una investigación judicial por el caso de la Ungrd; no obstante, no se ha emitido dictamen de culpabilidad o inocencia.

Para Mosquera, egresado de la Universidad Libre, las explicaciones deben ser solicitadas al Congreso de la República. El pasado 20 de julio de 2026, la Secretaría General del Senado, a cargo de Diego Alejandro González, expidió una resolución que cerró la posibilidad de que Manzur pudiera posesionarse, ya fuera de manera virtual o presencial.

Como consecuencia, la curul del Partido Conservador quedó vacante y, de acuerdo con este procedimiento, se configuraron las condiciones para aplicar la figura de la “silla vacía”. En ese momento el Congreso no facilitó ni buscó alternativas para permitir la posesión del dirigente conservador, los motivos deben conocidos de manera pública como Mosquera.

Manzur se encontraba recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, donde permaneció mientras avanzaba su proceso. Sin embargo, el pasado 16 de septiembre fue trasladado a la cárcel La Picota.

Mosquera ha representado jurídicamente a diferentes figuras de la política colombiana. Fue apoderado del expresidente Álvaro Uribe y también ha presentado acciones legales en Estados Unidos relacionadas con casos que involucran a políticos colombianos. En octubre de 2020, por ejemplo, promovió acciones legales contra el senador Iván Cepeda por declaraciones de Juan Carlos “El Tuso” Sierra.

El abogado también ha acudido a escenarios internacionales en otros procesos. En el caso de Miguel Uribe Turbay, Mosquera, en representación de las víctimas, presentó distintas actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede principal está en Washington, D. C.

Asimismo, ha acudido al Comité de Derechos Humanos de la ONU en procesos de alto perfil, entre ellos los relacionados con el exministro Andrés Felipe Arias y el exsenador Musa Besaile. En estos casos, sus argumentos estuvieron relacionados con la ausencia de una segunda instancia o de una doble conformidad en decisiones de la justicia ordinaria colombiana.

Por los casos que ha asumido, Víctor Mosquera Marín se ha convertido en un abogado vinculado a la defensa jurídica de integrantes del Centro Democrático. Sin embargo, su ejercicio profesional no se limita a procesos políticos. Su firma también cuenta con un área de derecho migratorio, desde la cual ofrece acompañamiento jurídico a personas que buscan regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección como el derecho de refugio.

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