Partida de gobiernos irresponsables

El gobierno estaba informado de que el volcán iba a hacer erupción y no hizo nada, hay 300. 000 h de coca sembradas desde Santos y este no ha hecho nada

VIDEO. Puntos de vista. La situación de la relación entre Colombia y Estados Unidos a raíz del problema del señor Petro, quien fue colocado en la Lista Clinton, sigue deteriorándose porque el hombre no es una persona que tenga sus cabales bien puestos, sino que es una persona que tiene serios problemas de salud. Se habla de su drogadicción, etcétera. En cualquier país civilizado le hubieran hecho ya un examen toxicológico. En todo caso, la situación tiende a escalarse.

Y por otro lado, se celebraron 40 años de la eh avalancha de Armero, la tragedia de Armero. Yo aprovecho esa oportunidad para mostrar que los gobiernos colombianos son toda una partida de irresponsables. Belisario Betancur, que era un demagogo, tenía como ministro al papá de Iván Duque, tan inútil como el hijo, que era ministro de Minas y estaba informado por los geólogos que el volcán iba a hacer erupción y que iba a haber una avalancha, y no hizo nada. Entonces eso tiene unos responsables, Belisario y su ministro. Pero aquí no es qué decir, es que esto es un remedo de Estado.

Y ya en pleno auge denarcotráfico, extraditó a Lehder porque mataron a al ministro Lara Los gobiernos colombianos son una partida de irreponsables. Esto es un narcoestado. Hay más de 300,000 hectáreas de coca sembrada, el responsable, Santos. Este hombre no ha hecho absolutamente nada, ni ha fumigado una hectárea de coca, por eso está descertificado, Porque es que hay muchas formas de apoyar el narcotráfico, ellos hablan de confiscaciones, pamplinas, son mentiras, eso no confiscan miles, confiscan cualquier 100 kg y sacan videos viejos, Este país es una mentira, es un país de bandidos-

Voy a decir otra cosa para terminar. La consulta la ganó el señor Iván Cepeda. Cada individuo tiene el rostro que se merece, decía el escritor Ernesto Sabato. Este hombre tiene ese fruncido a toda hora. ¿Qué tal ese tipo de presidente de la República? ¿Será que terminamos añorando a Petro? No hay nada que hacer. Se necesita que la oposición esté unida para que por lo menos alguien distinto a estos 4 años de pesadilla que hemos tenido pueda llegar al poder.

