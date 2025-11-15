- Un cráneo de diamantes y la ilusión de la inmortalidad

El británico Damien Hirst, un loco empresario, millonario y polémico que ha querido siempre mostrarnos la vida después de la muerte en la inmortalidad

Damien Hirst ,y su cráneo humano con 8,601 diamantes de18 quilates

Con el arte el ser humano ha creado un universo mimético donde se esconden las otras realidades que posiblemente intente crear otros símbolos subyacentes a la realidad tanto consciente como inconsciente. El arte contemporáneo trabaja con símbolos visuales para transmitir significados que enriquecen múltiples narraciones.

Por ejemplo, estoy pensando en la representación de los animales como lo hace el británico Damien Hirst. Un loco empresario, millonario, polémico que ha querido siempre mostrarnos la vida después de la muerte en la inmortalidad. Este inglés exotérico nació en 1965 en Bristol. Como estudiante se volvió líder de YBA (Jóvenes artistas británicos).

Tuvo la gran suerte que encontró tempranamente a Charles Staattchi: uno de los comerciantes más importantes del arte que, además se volvió su mecenas. Y, que estaba interesado en propuestas audaces y provocadoras y encontró su perfecto artista que usaba materiales no convencionales y que se encontraba, como hoy. en el gran debate de la vida y la muerte

Ese animal de terror está expuesto en los mejores museos del mundo

Su obra y su trabajo están siempre entre el arte y la ciencia: siempre entendiendo la putrefacción por ejemplo, buscó un tiburón-tigre que fuera capaz de comerse a un ser humano. Ha realizado muchos experimentos para conservar el animal intacto en una caja de cristal que lo mantiene que lo mantiene en formaldehido y parece vivo con la boca abierta y algún movimiento de la cola, ese animal de terror está expuesto en los mejores museos del mundo y han pagado por millones de euros por la obra.

Parece una paradoja que, sí se tiene bellos acuarios en perfectas condiciones para verlos en varias ciudades del mundo, nos asombre hasta el punto de pagar lo inimaginable un animal momificado. O esa tal vez la cercanía a un animal muerto en un museo.

El tiburón lo buscó durante dos años y lo consiguió con un experto en la Bahía de Harvey en Australia: el título es “The impossibility of Death in the mind of someone living … La imposibilidad de la muerte de la mente de alguien que está vivo. Esa es tal vez la paradoja de la inmortalidad y al mismo tiempo la decadencia. La vida y la muerte en un símbolo de las artes plásticas donde las religiones son como administradores del sentido de la muerte.

Por el amor de Dios

Otra lección de las artes plásticas de Damien Hirst es “Por el amor de Dios”, un cráneo humano del siglo XVII, recreado en platino con diamantes 8.601 de 18 quilates incrustados en toda la superficie y con un peso de 1.106 kilates. Tiene la boca abierta con dientes que pertenecen al cadáver. Entonces no sabemos si grita en silencio o se ríe. Vivimos para morir o morimos viviendo mientras se tiene en cuenta esta fortuna pegada en toda la cabeza, o en el cerebro o en la calavera de huesos secos… es una ilusión .

