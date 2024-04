.Publicidad.

En pocos días, Rafael Santos Díaz lanzará su nuevo video “Camino largo”, que contará con varias particularidades: será una nueva versión del clásico del mismo nombre que inmortalizó su padre Diomedes Dionisio Díaz, tendrá en el acordeón al célebre Jimmy Zambrano y además contará con la participación de la estrella femenina de la música popular más sonada del momento: Arelys Henao.

Aunque todavía no se ha compartido mucha información sobre esta canción, Arelys Henao sí destacó que lo que más le gusta de participar en ella, es que desde hacía tiempo que quería incursionar en el vallenato.

“Camino largo” no es una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz, pero sí una de las más queridas por sus fanáticos. Quienes recuerdan frases inmortalizadas por El Cacique De La Junta como: “Yo sé que no lo encuentro, ese camino largo; largo como mis penas, penas que me hacen daño”

La canción también contará con la participación del legendario Jimmy Zambrano, famoso por su trabajo con Alejo Durán, Poncho Zuleta Omar Geles y hasta la agrupación de música tropical caribeña Los Melódicos.

Otros proyectos de Arelys Henao, además de su homenaje a Diomedes Dionisio Díaz

Arelys Henao también arrancó el año versionando un clásico amado por los colombianos, en su caso se trata de “Odiame”, popularizada en nuestro país por figuras como el ecuatoriano Julio Jaramillo y la caleña Helenita Vargas, pero compuesta por el músico peruano Rafael Otero.

Además, ha aprovechado para combinar la promoción de sus conciertos y sus canciones, con la de su exitosa serie televisiva Canto para no llorar, que durante el 2024 está en su segunda temporada.

“Amarga despedida” es otra de las canciones que actualmente promociona la estrella paisa, composición que creó con el mexicano Chuy Luviano, creador del éxito “Billete verde”, y grabó en los estudios Victoria de la ciudad mexicana de Monterrey.