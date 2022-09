Paranoia: ¿la única estrategia de la oposición?

Por: César Curvelo |

septiembre 29, 2022

Montar películas de terror por cualquier carajada, huevonada o pendejada es muy fácil para los telembusticieros y los pasquinuchos: basta meterle pánico, horror o tragedia a X problema.

La abultada problemática nacional da para todo: pésimos servicios de salud de las EPS y mínimas brigadas preventivas, violencia generalizada y acciones oficiales ineficaces, bacrim y pandillas, coca y marimba, minería ilegal y envenenamiento de ríos, educación regularsona e insuficiente cobertura, poca lectura de libros y fracaso de campañas al respecto, alcoholismo asocial y parrandas a la lata en las que se tiran casas por las ventanas, racismo y nepotismo, corrupción y mala administración, vecindarios tierra-de-nadie y anomia barrial, etc., etc., etc.

Qué más puedes esperar tras 200 años de godobiernos feudales, mandatos caros, administraciones oficiales al garete y regímenes oligárquicos.

De tal manera que prepárate para ver, así sea de soslayo, a esos mass media de la oligarquía ─a toda hora y por todos los medios─ dele que dele, machacando y volviendo a repetir y otra vez remachacar, presentando de forma constante una sarta de fake-news… disculpa, es que con tanto chupatintas angloidiotizados a uno se le escapa la palabreja extranjerista. Bien pude decir bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, bola, chisme, paparrucha, filfa, infundio o patraña. Que son verdades de a puño para los retrecheros que sabemos. Y medio verdades para uno que otro apático. Menos mal que estos fantasmas ni votan ni cuentan.

Desear el peor escenario para el gobierno es la consigna de la oposición.

Antes de proseguir, déjame decirte que, en el horizonte de acontecimientos de las posibilidades cósmicas está el peor escenario posible, el cual es el de ser destruidos por un chorro de una supernova, que nos tostaría como pollos en asadero. Le sigue, también con ínfima probabilidad, que de la nada aparezca un asteroide o cometa en dirección a la Tierra. Dios nos libre.

Sigo con otros desastres más aterrizados.

Podría sobrevenir el estallido del supervolcán de Yellowstone con su potencia represada de eones, o desencadenarse cataclismos en múltiples placas tectónicas, o proliferar ciclones categoría cinco, o aparecer otra pandemia global o, ¡qué diantres!, si dijera presente cualquier otro fenómeno apocalíptico como podría ser la llegada de monstruosos alienígenas, uno de los temas preferidos en libros y películas de ciencia ficción.

Dejemos el pesimismo de lado y subámonos al tren del optimismo.

Un mejor escenario posible estaría, en el mediano plazo, si se cumplieran algunos de estos puntos.

Que el sistema educativo logre que todos los estudiantes obtengan excelentes resultados, en especial en cuanto a conocimientos éticos y humanísticos, de tal manera que nuestra sociedad en general se torne tolerante, pacifista, lectora, organizada, ecológica, antisegregacionista, bello-artística, asertiva, vacana, lúdica, autonomista y vesinalista.

Que la industrialización alcance una mayor productividad y todas las familias tengan acceso a propiedades de acciones o participaciones en fábricas o cooperativas, o emprendimientos tipo pymes.

Que haya una reforma agraria y dé frutos la tributaria.

Que el ELN, disidencias de las Farc y grupos mafiosos dejen sus actividades violentas e ilegales.

Que se concrete un plan de choque con entrega de alimentos subsidiados a familias de estratos 1 y 2.

Que la geopolítica mundial no derive en que nos veamos involucrados en un conflicto internacional que afecte nuestras fronteras.

Que las medidas pro medioambiente sean efectivas: más reforestación y cultivos sustentables, cuidado de parques nacionales y urbanos, más energía de fuentes renovables y menos de combustibles fósiles, etcétera.

Que el sistema de salud sea eficiente.

Que las actividades lúdicas en defensa de niños, mujeres y adultos mayores sean practicadas desde organizaciones vecinales.

Tú puedes poner tu granito de arena. ¿Y cómo?

Controlándote si eres alcohólico o consumes porquerías (de las que todos sabemos), calmándote si eres de los que se sulfura por pequeñeces, teniendo manejo preventivo si conduces un automotor, viendo a cuatro ojos el semáforo cuando cruces la calle, siendo austero, jugando o aprendiendo ajedrez, haciendo ejercicios diarios así sea en un corto corredor o patio de tu vivienda, alimentándote de manera balanceada, leyendo al menos una novela o ensayo cada quince días (o por lo menos varias de estas crónicas, u oyendo un audiolibro, o viendo un documental positivo científico), etc.

Un punto muy peligroso para la humanidad entera, que omití en la retahíla, es la de que estalle la última guerra mundial.

Ahí sí toca poner el tema Acángana, autor Chiquitín García, interpretada por el Gran Combo de Puerto Rico, preferible en la voz de Pellín Rodríguez:

“¡Vamos a seguir bailando!

¡Vamos a seguir contentos!

¡Y sigamos vacilando!

Vamos a seguir en esto,

porque un día destos.

Que tú verás que va llegar un demonio atómico

¡Y atrácata, acángana!, y nos va limpiar…”

