¿Para qué traer hijos a este mundo tan cruel?

Diana Carolina Abril Giraldo

septiembre 29, 2021

El día del padre o madre pasados (no estoy segura) leí una opinión de Iván Gallo, escrita en 2019, en este mismo medio sobre la maldición de tener hijos. Un poco cruel, pero bastante precisa y con muchas letras que hacen honor a la realidad. Frente a la lectura me cuestioné sobre el por qué y el para qué tener hijos cuando hay millones de niños que sufren de escasez de recursos y de necesidades básicas. En la Tierra existen millones de niños que ni siquiera cuentan con un hogar.

Pero, además, me cuestioné para qué hijos si no se sabe en qué momento lo voltearán a ver a usted con el mayor rencor con qué jamás hayan visto a nadie, culpando solo a sus padres de la desgracia de haberlos traído a este horrible mundo y con una evidente falta de agradecimiento que gritarán a viva voz, sin miedo alguno de herir a sus progenitores.

«Los hijos son una lotería», dice mi pareja (no estoy segura de quién es la frase original). Y sí que lo son; se trata de un billete de lotería del que son escasas las probabilidades de conseguir en algún momento el éxito que muchos buscan después de nacer. Puede usted ser la persona más correcta y su hijo podría salir ladrón, borracho o drogadicto; en caso contrario, puede usted tener un hijo más correcto que usted mismo. Es cierto, no se sabe cuál es el futuro que le deparará a su hijo.

No importa cuál sea su comportamiento. Y si su conducta fue normal, más o menos o pésima, los traumas que le creará a su descendiente lo llevarán, seguramente, a lamentar su forma de actuar y el ejemplo mal dado por años (si así lo fue). El sufrimiento no acabará si sabe que le generó problemas mentales a un ser que nació de usted y del que es usted el único responsable. Se necesita mucha madurez para decidir tener un hijo. Aunque no todo es malo y habrá alguna retribución: podría nacer un científico o un individuo que le haga bien a la sociedad, que lo haga feliz y usted a él, pero esa es una mera posibilidad. En ese sentido, es mejor no arriesgarse.

Este mundo está tan podrido que es inhumano traer más hijos a padecer escasez hasta de aire, que en pocos años va a ser difícil respirarlo con esta contaminación generada gracias a esos mismos hijos que llegaban a este mundo por docenas y sin controles de natalidad algunos.

Ahora bien, también traigo a colación la columna de Claudia Palacios titulada 'Paren de parir' en la que, en 2019, escribió: «Me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres, pues los niños quedan más expuestos a sufrir secuelas para siempre si aguantan abre, frío, calor, discriminación, etcétera». En ese momento fue algo polémico el escrito de Palacios, pues la acusaron de discriminar a las mujeres venezolanas que estaban dando a luz en Colombia; pero apartando ese tema, lo dicho por la periodista tiene razón de ser. ¿Por qué las personas traen hijos a sufrir a este mundo tan incierto? La reflexión, dejando de un lado la discriminación, debe ser sobre cualquier persona de distinta nacionalidad que desee traer hijos a este planeta que dentro de poco va a ser un lugar de difícil subsistencia.

Claro, cada uno hace lo que le dé la gana. No obstante, debe hacerlo de manera responsable. Tengo en la actualidad amigas jóvenes que han optado por operarse y están conscientes de que tener un hijo a estas alturas del partido es la peor decisión. También tengo amigos que han decidido realizarse la vasectomía, porque la decisión es de parte y parte. Mis amigas, en su inexperiencia, han aportado a disminuir la pobreza en el ámbito mundial y el sufrimiento de tantas criaturas que no decidieron venir a este mundo. Mis amigos, hombres de mediana edad, también han aportado y de manera consciente han coadyuvado a disminuir la natalidad que, en muchas ocasiones, solo ha perjudicado a miles de familias y territorios.

Finalmente, para los que desconocen, recuerden que la crianza de un hijo cuesta de entre 750 a 1000 millones de pesos. La primera cifra (750 millones de pesos) fue develada por el diario Portafolio, medio que afirma que se trata de un número que usted como padre gastará desde los 5 hasta los 20 años. El diario La República, por otro lado, sostiene en un artículo que, de entre 0 y 5 años la crianza les costará a los padres 176 millones de pesos. Veinte años o más le costará trabajar para darle a su hijo lo que es apenas justo.

Así que haga cuentas de todo tipo; no solo se trata de su salud mental y la de sus futuros hijos, sino de unas finanzas sanas que le permitirán disfrutar de su vida sin remordimiento alguno. Mejor adopte un perro; él no lo cuestionará jamás y aunque también cuesta dinero, si lo trata bien, sin tantas exigencias, no existirá trauma alguno y saldrá a relucir el amor más puro, impregnado de agradecimiento y lealtad, solo por darle comida cada que tenga hambre y jugar con él a ratos.