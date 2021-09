Las asociaciones absurdas de la Cabal

Por: John Alexander Castro Lozano |

septiembre 29, 2021

De acuerdo con el Portal Inmens: Contenidos y servicios para los trastornos de la conducta, la mitomanía “es un trastorno psicológico que consiste en repetir el acto de mentir de forma espontánea para conseguir atención, admiración o para justificarse”. Este concepto y a su vez la explicación me permite entender –de una u otra manera– las ideas políticas (si es posible llamarle de esa forma) de, por ejemplo, la politóloga de la Universidad de los Andes y senadora de la república, por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina, pues realiza una serie de afirmaciones bastante polémicas sin ningún tipo de explicación o de fundamentación en la realidad social y política. En otras palabras, Cabal está convencida de lo que dice; para ella es cierto y sus creyentes así lo deben entender, pues si ella es cuestionada, su interlocutor será calificado como “mamerto”, “socialista”, “comunista” o “fascista”, conceptos sinónimos para ella.

En este aspecto, Cabal Molina afirmó: “El fascismo y nazismo son hijos del socialismo, así usted [dirigiéndose a Gustavo Petro] esté haciendo un ingente esfuerzo por torcer una verdad que salta por todos los lados. Inclusive voy más allá: el creador dentro de su psicopatía, de la predominancia de la raza aria, dentro de la ideología nazi fue un francés socialista Gobineau hacia mediados de 1800”.

En el primer aspecto, el concepto de socialismo surge en la segunda mitad del siglo XVIII y se utiliza desde una posición liberal. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XIX se constituye en una doctrina política y económica opuesta a las expresiones del capitalismo. En el segundo aspecto, Joseph Arthur de Gobineau fue el promotor de una doctrina (pseudocientífica) relacionada con la teoría de la superioridad racial aria, es decir, un pensamiento racista. Y en el tercer aspecto, el fascismo y el nacionalsocialismo (nazismo) fueron movimientos totalitarios de corte nacionalista, desarrollados en la década de 1930 y 1940, en Italia y en Alemania, respectivamente.

Los tres aspectos son combinados por María Fernanda sin ningún tipo de distinción. Por eso, ella puede afirmar: Gobineau fue fundador del socialismo y el socialismo dio origen al fascismo y nazismo. Así, me surge una pregunta: ¿la politóloga cómo logró realizar estas relaciones?

En un mensaje en la red social Twitter, Cabal sostuvo, en octubre 27 de 2017: “El comunismo es el capitalismo más salvaje”. En otras palabras, según la politóloga, la fase superior del capitalismo es el comunismo. ¿Cómo puede asemejar el capitalismo y el comunismo? Si en lo conceptual son opuestos. Ahora bien, el capitalismo se viene desarrollando desde el siglo XVI hasta el presente, logrando posicionarse en gran parte del planeta; el capitalismo es realidad. De otra parte, la extinta URSS (existente aún para la politóloga) y la Cuba de los Castro se autodenominaron comunistas, pero demostraron un totalitarismo a partir de la intervención del Estado o mejor, del partido. Además, el comunismo forma parte de las ficciones creadas en el siglo XIX, al lado del socialismo y, por su puesto, con fuentes en el cristianismo. De este modo, surge la pregunta ¿cómo son sinónimos para Cabal Molina? o ¿cómo el comunismo es el capitalismo más salvaje?

En un diálogo entre Cabal Molina y León Valencia (exguerrillero, politólogo y analista) en La W Radio, la politóloga sostuvo: “Él es fascista [León Valencia], yo no soy socialista, se le olvida la doctrina, el fascismo es socialismo”. Y agregó: “El comunismo se inventó el fascismo para señalarlo a uno, fascismo es comunismo y es socialismo”. Para la politóloga, León Valencia es un fascista y el fascismo es equivalente al socialismo y al comunismo. Los comunistas, según Cabal, se inventaron el fascismo para etiquetar, por ejemplo, a los miembros del Centro Democrático. De esta manera, la politóloga vuelve a combinar aspectos distantes y diferentes. Además, se muestra como una víctima de esos señalamientos.

En una entrevista, realizada en Caracol Radio, Cabal Molina le dice a Vanessa de la Torre: “Su actitud es completamente fascista… Usted no me está dejando opinar a mí […] Yo sí lo digo, lo he vivido, en carne propia, desinforman [los medios de comunicación] cambian la noticia, son especialistas en distorsionar la verdad […] Los medios de información son los reyes de la desinformación en el mundo, eso pasa, las redes sociales hoy le cambian la percepción, solo con información falsa”. Ya se ha dicho, para Cabal Molina, los fascistas son socialistas y son comunistas, pero en la entrevista con Vanessa de la Torre, los periodistas también son fascistas porque la cuestionan. Dicho en otras palabras, todo aquel que no esté de acuerdo con Cabal Molina es fascista. Asimismo, no distingue entre medios información y redes sociales, de acuerdo con ella, sus propósitos son los mismos, no hay distinción.

En julio 19 de 2019 en Twitter volvió a plantear una nueva relación, en esa ocasión entre el fascismo y lo humanitario, pues sostuvo: “¡Inaudito! @ICBFColombia, que debe proteger menores, promueve campañas de transbordo ideológico inadvertido sobre mentes en proceso de formación. Disfrazan la inclusión con prácticas manipuladoras para borrar la identidad de género. Puro fascismo con disfraz humanitario”. Este mensaje surgió en medio de una campaña –por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar– para superar la asociación entre el color rosado y lo femenino y el color azul y lo masculino. Sin embargo, para Cabal esta campaña ideológica es fascista y tiene como propósito borrar la identidad de género. Y vuelve a surgir una pregunta: ¿Cómo logra, la politóloga, realizar estas asociaciones? Estas asociaciones (y las anteriores) son forzadas y sin fundamento; es decir, son falacias. Aunque se presentan con un tono académico –en el terreno de las ideas políticas– para justificar sus propuestas de campaña y de gobierno, no dejan de ser falsedades.

No obstante, se han hecho populares otros conceptos: castrochavismo, narcocomunismo, Revolución Molecular Disipada, Foro de São Paulo, entre otros. Además, esos conceptos se dicen, también en España, México y Chile, pues se ha constituido una derecha radical que pretende presentarse como una derecha liberal, e incluso, se ha manifestado en una posición de centro, como el Centro Democrático, una postura que desea proteger a sus países del socialismo y el comunismo, convertido ahora, por una politóloga, en fascismo. Finalmente, estos conceptos se están convirtiendo en realidad, se han hecho tangibles, pero son parte de la mitomanía de las ideas políticas en Colombia

Nota: Esta columna de opinión es el resultado de una serie de diálogos entre los integrantes del grupo de estudio “Teorías sociales: clásicas y contemporáneas” de la Universidad Pedagógica Nacional.