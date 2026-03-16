- Paloma Valencia se fortalece mientras el centro se desploma y Fajardo sigue repitiendo los errores del pasado

Tras la derrota de sectores tradicionales, el mapa político se reconfigura. Las alianzas y la disciplina de partido serán clave en el futuro del legislativo

Aunque en votos el Pacto Histórico obtuvo 25 senadores, cinco más que hace cuatro años, y le sacó cerca de 1.400.000 votos al Centro Democrático y más de 2.200.000 al Partido Liberal, que quedó de tercero; la correlación de fuerzas del Senado elegido el 8 de marzo, en el papel, no cambió mucho comparándola con el saliente; al igual que en Cámara de Representantes, donde también ganó el Pacto Histórico.

Aunque fue significativa la derrota de directivos empecinados opositores al gobierno de Petro, principalmente de los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical.

En caso de que triunfe Iván Cepeda en segunda vuelta, a excepción de la oposición disciplinada que ejerzan los 17 senadores del Centro Democrático, los 6 de Cambio Radical y los 3 de Salvación Nacional; con hábil negociación política de su ministro del Interior, podría sumar apoyo de la mayoría de las coaliciones en que estuvo el Partido Verde y otros movimientos minoritarios.

También queda abierta la posibilidad de que, para debatir y votar importantes reformas pendientes como las de la salud, política electoral, de la justicia, jurisdicción agraria, entre otras, Cepeda cuente con el respaldo de congresistas de los partidos Liberal, Conservador y de la U, que no aceptan la “disciplina para perros” de los llamados “jefes naturales” al estilo feudal, cuyo poder omnímodo quedó muy debilitado, como les sucedió a César Gaviria, Efraín Cepeda y Germán Vargas Lleras, bajo cuyas batutas continuaron desafinando y perdiendo curules sus partidos.

Además, podría contar con votos de senadores y representantes elegidos por coaliciones, las jurisdicciones indígenas y negras, y en la Cámara por varios de las Circunscripciones de Paz (CITREP). Sin duda que las premeditadas y manipuladas decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), tomadas para impedir la unión del Pacto Histórico, bloquear la participación de Iván Cepeda en la consulta y facilitar la de Roy Barreras y David Quintero, fueron tomadas para impedir que la votación hubiera sido mayor por el PH y, por consiguiente, por arrastre, el triunfo en Senado y Cámara hubiera asegurado más congresistas a favor de la izquierda.

Con votación mayoritaria del Centro Democrático, más los votos aportados por el “palo” de la jornada, Juan Daniel Oviedo, y los restantes participantes en la consulta de la centroderecha que no se inclinen por Fajardo, Paloma Valencia quedó bien ubicada para disputarle al controvertido abogado Abelardo de la Espriella el paso a la segunda vuelta. Ya cuenta con más de tres millones aportados por el Centro Democrático.

El centro, con el poco más de medio millón de votos obtenidos por Claudia López, quedó muy golpeado y con los que pueda mantener el errático Sergio Fajardo, no augura resultados suficientes para pasar a la segunda vuelta, como sí los tuvo en el 2018, cuando por negarse a aceptar la unión con Humberto de la Calle, Fajardo por 300.000 votos perdió con Petro el paso a la segunda vuelta y, por consiguiente, la gran posibilidad de haberle ganado a Duque y ahorrarnos su pésimo gobierno.

Para el 31 de mayo, quedan abiertas las expectativas con una primera vuelta concentrada entre tres contendores con mayores posibilidades: Iván Cepeda como seguro candidato del Pacto Histórico para pasar a la segunda vuelta y la contienda abierta por representar a la derecha, entre la fortalecida Paloma Valencia y el debilitado Abelardo de la Espriella.

El 21 de junio, si no hay interferencias externas, los votos del centro que obtengan Claudia López y Sergio Fajardo, los de candidatos con mínimas posibilidades, más los que los candidatos finalistas logren mover entre sus votantes fieles y los millones de ciudadanos indecisos, serán decisivos para inclinar la balanza y elegir al sucesor de Gustavo Petro.

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