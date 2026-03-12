- La encrucijada de los caucanos que no saben si escoger presidenta o vicepresidenta

Falsa disyuntiva le proponen a los caucanos al preguntarles si prefieren una presidenta o una vicepresidenta, por tener Paloma Valencia raíces en el Cauca —al ser nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia, uno de los mayores enemigos de la reforma agraria— y Aida Quilcué, nativa de Tierradentro y de las comunidades indígenas. Estas últimas, desde los años 70 del siglo pasado, se fortalecieron unidas alrededor de la recuperación de las tierras de sus antiguos resguardos y en defensa de su lengua y cultura.

Es significativa la escogencia de Quilcué como fórmula vicepresidencial en momentos en que avanza una colonización desbordada que desaloja y desplaza a los pueblos indígenas. Esta violencia es impulsada por grupos armados que incendian la Amazonia y el Pacífico para dedicarlas al cultivo de coca, minería ilegal y ganadería.

Pesó la trayectoria de Aida Quilcué como lideresa permanente y víctima de la violencia. Hace años su esposo fue asesinado en un retén militar y recientemente fue retenida por disidencias de las FARC, acusadas de genocidio contra el pueblo nasa debido al asesinato de médicos tradicionales, líderes espirituales y el reclutamiento de menores.

Las raíces caucanas de Iván Cepeda

Si en el Cauca quieren demeritar el peso de Quilcué comparándola con Paloma Valencia Laserna —criada en Bogotá—, olvidan que Iván Cepeda tiene profundas raíces payanesas. Iván es nieto de los propietarios de la famosa Foto Vargas de Popayán, sobrino de la exrectora del Colegio Mayor, Ruth Cepeda, y de la médica Stella Cepeda, quien fue profesora de la Universidad del Cauca.

Lo importante no es el lugar de nacimiento, sino qué hacen por su región al llegar al poder. Durante más de 50 años, la variante Timbío-El Estanquillo estuvo engavetada en los archivos del Ministerio de Obras, mientras se priorizaban regiones más ricas. Solo el gobierno de Petro estructuró y adjudicó el proyecto con una inversión de $8,8 billones, lo que mejorará la comunicación con Nariño, Putumayo y Suramérica.

Visiones encontradas para el país

Paloma Valencia, como senadora de oposición, demandó las reformas pensional y laboral, y se opuso al trámite de la Jurisdicción Agraria y la reforma a la salud. Hay que reconocerle que puede dialogar con sus contradictores y que respeta a Aida Quilcué, pues fueron compañeras en la Comisión de Paz del Senado.

Indudablemente, con la fórmula Cepeda-Quilcué, el Cauca juega con "cara y sello". A pesar del recrudecimiento de la violencia, ambos trabajarán por consolidar la paz y el desarrollo equilibrado de las condiciones de vida materiales y espirituales de la región y el país.

