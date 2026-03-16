- Estudiantes de un colegio en La Ceja, Antioquia, impidieron la construcción de un hospital sobre un humedal

Estudiantes y docentes del Bernardo Uribe Londoño marchan en defensa de su humedal. Un conflicto entre la salud y el equilibrio ambiental sacude a La Ceja

La calma habitual de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño se vio alterada cuando varios trabajadores ingresaron al área del humedal saltando los muros que protegen este ecosistema, un espacio natural que durante años ha servido como centro piloto de investigación ambiental para los estudiantes de la media técnica.

La escena despertó preocupación entre la comunidad educativa, pues este lugar no es simplemente un terreno de agua y vegetación. Para muchos estudiantes y docentes es un aula viva donde la naturaleza enseña sin pizarras ni discursos. Ante el inconformismo por la posible intervención de este ecosistema, los estudiantes decidieron alzarse en una manifestación pacífica. Con pendones y consignas marcharon por las calles del municipio de La Ceja hasta llegar al parque principal, llevando en su voz el eco de una defensa que mezcla educación, territorio y conciencia ambiental.

Durante el recorrido se escuchaban consignas que resumían el sentir de la comunidad educativa: “El BUL se respeta” y “Hospital sí, pero no en el humedal”. La movilización reflejó el profundo vínculo entre los estudiantes y este espacio natural que, más que un paisaje, se ha convertido en un laboratorio pedagógico, ambiental y humano.

En medio de la jornada también se pronunció el exalcalde de La Ceja, Nelson Carmona Lopera, egresado de la institución en sus años de primaria, quien se unió a la comunidad educativa y expresó: "Así no se trata a la comunidad educativa". Sus palabras resonaron entre los manifestantes como un llamado al respeto por la educación, el territorio y la participación de quienes hacen parte de la vida escolar.

El humedal: aula viva y refugio de biodiversidad

En la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño late con discreta grandeza un humedal que no es solo agua y verdor, sino un templo natural donde conviven aves, memoria y conciencia ambiental. En este ecosistema se han identificado más de treinta especies de aves y pequeños seres que encuentran refugio en este lugar, entre ellas: mirla común (Turdus ignobilis), azulejo (Thraupis episcopus), sirirí común (Tyrannus melancholicus), carpintero (Colaptes punctigula), bienteveo (Pitangus sulphuratus), tángara real (Tangara ruficervix) y guacharacas (Ortalis columbiana).

Cada especie representa para los estudiantes una lección silenciosa sobre el equilibrio de la vida. A través de proyectos pedagógicos y ambientales, docentes y estudiantes han elaborado pendones educativos que muestran la riqueza natural del humedal, recordando que la educación no termina en el aula, sino que se extiende al territorio.

La pregunta que hoy recorre La Ceja

En medio del debate surge una pregunta que muchos ciudadanos formulan con preocupación: ¿Cuál será el imán que atrae a la actual administración para querer edificar un hospital de segundo nivel en el humedal que goza la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño del municipio de La Ceja, Antioquia?

La pregunta no pretende negar la importancia de fortalecer la infraestructura hospitalaria; el acceso a la salud es un derecho fundamental. Pero también invita a reflexionar sobre dónde y cómo se construye el desarrollo, cuando este puede entrar en tensión con un ecosistema que durante años ha servido como espacio pedagógico y natural.

Un reflejo de la Creación y la filosofía

El agua que allí reposa evoca los primeros relatos bíblicos: "El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas" (Gn 1,2). Este humedal se levanta como memoria de la Creación, un templo natural donde cada trino parece un salmo y cada gota de agua un versículo. Cuidarlo no es únicamente una tarea ambiental; es también un compromiso ético, pedagógico y espiritual.

El filósofo Martin Heidegger describía al ser humano como ser-en-el-mundo, inseparable de la tierra que lo sostiene. Hannah Arendt veía en lo colectivo la fuerza para proteger aquello que garantiza la vida. Erich Fromm advertía sobre el riesgo de una sociedad obsesionada con el tener, capaz de olvidar la esencia del ser. Desde la espiritualidad, San Francisco de Asís enseñaba que cada criatura es hermana, y San Agustín recordaba que el corazón humano no descansa mientras no descansa en Dios. Hoy podríamos añadir que tampoco descansa mientras observa amenazado aquello que da origen a la vida.

El humedal de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño no es un simple paisaje. Es un espejo de lo que somos y un anuncio de lo que podríamos ser. Sus aves son profesoras, sus aguas son escritura y sus silencios son meditaciones profundas. ¿Puede hablarse de auténtico desarrollo cuando se destruye la vida? La verdadera grandeza de un pueblo no se mide únicamente por las obras que levanta, sino también por la vida que decide preservar. Porque cuando un humedal habla, no lo hace solo con agua y aves, sino con la conciencia de quienes aprenden a escuchar la voz de la naturaleza.

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