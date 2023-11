Paisas, coreanos y gringos dueños de TuLlave, con la que se recoge la plata del pasaje de Transmilenio

.Publicidad.

Mientras unos se cuelan y no pagan los 2.950 pesos que vale el servicio del ya antiguo sistema de transporte público Transmilenio de Bogotá, el dinero que sí pagan los usuarios con cultura ciudadana, lo recoge la familia Ríos Velilla, integrada por los hermanos Carlos Mario y Francisco, tíos de Felipe Ríos, concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical entre 2008 y 2011, quien pasó un mal momento judicial cuando fue imputado por una supuesta responsabilidad en el delito de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades pero el Tribunal Superior de Bogotá anuló la imputación.

Los hermanos Ríos Velilla controlan el consorcio Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá (Recaudo Bogotá) que casi nadie conoce, pero que es la encargada de manejar toda la logística y operación de la tarjeta TuLlave, tanto la básica como la personalizada, con las que se accede a todos los componentes del sistema Transmilenio (Sitp, Troncal y Transmicable). En 2022, recaudaron por pasajes un total de 2,1 billones por movilizar a más de 2.5 millones de personas diariamente.

..Publicidad..

Quién es quién en Recaudo Bogotá

Los hermanos Ríos Velilla controlan la empresa a través de City Móvil Colombia S.A.S con el 60 % de las acciones; la norteamericana Land Developers INC tiene el 20 % de participación y la coreana LG CNS Co LTD Colombia, posee el 20 % restante de la propiedad accionaria de Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá.

...Publicidad...

La empresa City Móvil tiene a su vez, una filial que opera en Santiago de Chile y presta sus servicios de control de flota a Transantiago, empresa conformada por Express Santiago e Inversiones Alsacia S. A. también de propiedad de la familia Ríos Velilla y de los ya mencionados Carlos Mario y Francisco Javier.

....Publicidad....

La familia Ríos Velilla es de una extensa familia de origen antioqueño y aunque los hijos nacieron en Medellín, han hecho fortuna en Bogotá, desde donde manejan distintos negocios asociados a los servicios públicos. Carlos Mario y Francisco Javier son hermanos de Alberto, precisamente el papá del exconcejal de Bogotá Felipe Ríos quien hoy maneja desde Barranquilla la operación de Aire-e encargada del suministro de energía de los departamentos del Atlantico, Guajira y Magdalena mientras la antioqueña Afinia manejada por EPM se ocupa de los demás departamentos del caribe colombiano.

Alberto Rios Velilla, quien también le ha coqueteado a la política a lado de su amigo German Vargas Lleras en Cambio Radical es también propietario de las compañías de basuras Servigenerales y Aseo Capital (cuyas acciones vendió en 2012 pero recompró en 2014) y de parte de las empresas de energía Enerpereira y Enertolima. Servigenerales además es socio de Empresas Públicas de Armenia, EPA, en la empresa Aquaseo, que es el operador del acueducto de Magangué y Tumaco. Los hermanos Rios Velilla están también vinculados al negocio de transprote público en Cartagena y Panamá.

Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá fue creada el 27 de julio de 2011 precisamente para participar en la licitación abierta por Transmilenio para recaudar los ingresos en dinero del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá que estaba en manos de la empresa Angelcom. Actualmente, tiene cerca de 2.400 empleados y su representante legal es el ingeniero español Javier Cancela Frías.

Los Velilla tienen un negocio por 16 años y un lío jurídico sin resolver

En 2011, Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá se quedó con el millonario contrato de recaudo de los dineros que pagan los usuarios del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá por un lapso de 16 años y de acuerdo con el contrato, recaudarían 2,7 billones de pesos anuales por concepto de pasajes. En las condiciones también se estipuló que la empresa recibiría los pagos correspondientes a la venta de las tarjetas TuLLave que el usuario pierde o se dañan y pagan 5.000 pesos por reposición.

En ese momento el alcalde de Bogotá era el fallecido Samuel Moreno Rojas

Además de tener el negocio hasta 2027, los Velilla tienen un lío jurídico por resolver, pues cuando adjudicaron la licitación el 15 de julio de 2011 y estaba como gerente de Transmilenio, Jairo Fernando Páez Mendieta, durante la administración de Samuel Moreno Rojas (q. e. p. d.) y era representante legal de Recaudo Bogotá, Nohora Patricia Acero Pérez, los Velilla estaban impedidos para participar en ese proceso licitatorio.

El impedimento se originó porque los dueños de Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá, los hermanos Ríos Velilla, Carlos Mario y Francisco Javier, tenían un sobrino, Felipe Ríos Londoño ocupando una curul en el Concejo de Bogotá por el Partido Cambio Radical y así se habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades del Estado.

En su momento, ese proceso fue demandado por los otros proponentes: Promesa de Sociedad Futura Bogotá se Mueve S. A. S.; Promesa de Sociedad Futura Sirci Bogotá S. A. S. y Promesa de Sociedad Futura Operador Sirci S. A. S.

Justicia a paso de tortuga

Apenas el pasado 18 de febrero de 2023, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Nohora Patricia Acero Pérez como representante legal de Recaudó Bogotá y a Jairo Fernando Páez Mendieta como exgerente de Transmilenio, señalados de estar implicados en un presunto caso de corrupción por entregar el millonario contrato a una empresa que no estaba habilitada.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, dijo que Nohora Patricia Acero Pérez certificó que Recaudo Bogotá no estaba incursa en ninguna causal de inhabilidad para participar en el proceso. Sin embargo, ella sabía de antemano que quienes controlaban directa e indirectamente a Recaudo Bogotá eran Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla, familiares de entonces concejal Felipe Ríos Londoño.

Angélica Monsalve fue quien acusó a Felipe Ríos por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades

Por esa razón, según la Fiscalía, había un impedimento legal para que Recaudo Bogotá se presentara como proponente. A Nohora Patricia Acero Pérez, la Fiscalía le imputa el delito de fraude procesal y al exgerente de Transmilenio, Jairo Fernando Páez Mendieta, el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales por haber incurrido en omisión, pues no identificó plenamente a los dueños de Recaudo Bogotá.

El pasado 29 de junio de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá anuló la imputación que había hecho la fiscal Angélica Monsalve en contra el exconcejal de Bogotá, Felipe Ríos por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades.

El Tribunal consideró que la Fiscalía no fue clara en explicar cómo pudo haber incidido el exconcejal en la adjudicación de dicho contrato, pidió que se repitiera la imputación de cargos y consideró “insubsanable y no convalidable” el proceso en esas condiciones por lo que decidió anular el procedimiento.

El fallo del Tribunal no afectó la imputación de la Fiscalía en contra de los empresarios Javier Ríos Velilla y Carlos Ríos Velilla y por eso, consideró necesario declarar la ruptura de la unidad procesal para que la actuación contra ellos continuara su curso normal, pero hasta el momento nada más ha ocurrido.

Los ingresos del sistema según la Contraloría de Bogotá

También le puede interesar: Esto es lo que vale un bus de Transmilenio, solo sus llantas cuestan $30 millones