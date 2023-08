Pacto Histórico en el Valle del Cauca: mataron el tigre y se asustaron con el cuero

Se esperó hasta el 29 de julio y faltando pocas horas para el cierre de las inscripciones, aún no existía claridad en cuanto a candidatos que nos representaran

"ES LO QUE HAY", QUE PODEMOS HACER, SE ESCUCHA DECIR. Es una respuesta simple pero contundente, cuando se indaga y las opciones escasean.

Cuando el privilegio que nos otorga la razón es el derecho a escoger y este se esfuma por sustracción de materia u otras causas que se asemejan. Así las cosas, tenemos que resignarnos a lo que simplemente queda, lo que hay.

La frase corresponde a un escenario donde nos conformamos con lo que nos proporciona la coyuntura y se marchita la capacidad de revertir tal situación. Es permanecer atomizado y con el rumbo extraviado.

Todo parece, que "Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero", aquella frase que significa que habiendo superado lo más difícil nos atortolamos con lo nimio. La anterior tesitura parece suceder en el movimiento PACTO HISTÓRICO del Valle del Cauca. Se esperó, hasta el final, el 29 de Julio 2023 y faltando pocas horas para el cierre de las inscripciones a la elecciones del 29 de Octubre, aun no existía claridad en cuanto a candidatos de peso que nos representaran. ¡Una fatalidad!, Las nimiedades internas pululan, las rencillas personales abundan, los adjetivos calificativos son el pan de cada día, las ambiciones personales se infiltraron y tal parece que contaminaron las convicciones de históricos guerreros.

La situación no es solo referida a Santiago de Cali, si no, al Valle del Cauca en general. Hoy todo es confusión, no existe un claro norte, no hay dirección ni liderazgo.

Este escenario se resume a la futilidad, y a unos nodos y Colectivos donde cada cual de manera aislada, defiende sus intereses. ¡Triste de verdad!. Gustavo Petro hace lo que le corresponde y lo hace bien, es nuestro líder, pero no se puede esperar que lo haga todo. Parece que nos ha quedado grande el triunfo, en cuanto a ser una organización política de cambio, coherente y fuerte. Cada vez nos parecemos más a lo que decimos combatir: las viejas costumbres políticas.

Indudablemente falta liderazgo y capacidad de cambiar, los intereses personales por la grandeza de las convicciones. En el Valle del Cauca solo veo unos adultos mayores de la rancia izquierda universitaria, años setenta, contaminados por la política que dicen combatir. Así las cosas, sumidos en discusiones estériles y baladí, los candidatos de las otras colectividades nos cogieron ventaja.

La Alcaldía de Cali prácticamente está perdida y en cuanto a la Gobernación, todo parece indicar que de manera sempiterna, la Señora Baronesa se instalará de nuevo en el Palacio de San Francisco. ¡Triste!. A no ser que la señora Dilian nos explique con argumentos solidos, cuál es la razón de querer perpetuarse, si perpetuarse nos es sano en democracia.

En la escena a Gobernación del Valle del Cauca, aparece "Don Tulio". Un Out- Sider, como en su momento ( guardadas las debidas proporciones) lo fueron Ronald Reagan y Donald Trump, en la política Norteamericana. Los Out Sider por lo general son personas exitosas, ajenas a la política, que pretenden extrapolar el éxito de su actividad comercial o empresarial al sector público. No sé han podido resistir y los ha picado inexorablemente el bicho de la política.

El éxito empresarial es diferente a la política y al servicio público, el estado no es una empresa y no se puede manejar con ese criterio, donde se necesita un gerente y se obtienen utilidades para repartir entre socios. Un gobernador o Alcalde no es un gerente.

En lo público, se necesita un político en el verdadero sentido de la palabra, con sensibilidad social, vocación de servicio, solidaridad, experiencia y trayectoria; no llegar a aprender y a manejar lo público como maneja su empresa. ¡Eso es un equívoco! Paradójicamente, lo anterior, Dilian francisca si lo cumple: para bien o para mal Dilian ha estado largo tiempo vinculada al servicio público. No basta la hinchada del América como proselitismo político, porque con esa insana lógica la hinchada del Deportivo Cali no votaría. Pero como la política es dinámica y el voto de protesta puede surgir, ante la intención de perpetuarse, es posible que "Don Tulio", sin ninguna experiencia, sea la respuesta, al descontento y la rabia que genera el descaro.

¡Pero regresemos!

Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, decía mi abuela Petrona Oliveros de Peña que llegó por el Río Sipi a Bolivar Valle, hace más de 120 años. Así decía, cuando hacíamos lo difícil y lo mínimo nos superaba. Y ante esta encrucijada que nos plantea la coyuntura toca decidirse rápidamente porque el tiempo apremia, se espero lo suficiente y Monseñor no apareció. Tal parece que a Monseñor le sucedió igual: Mato el tigre....

No lo digo de manera peyorativa y menos pienso que menoscaba la inteligencia, la capacidad ejecutiva y la experiencia de candidatos, como Alejandro Eder, "Chontico" o Diana Rojas simplemente digo: ¡es lo que hay!.

Con respecto a la Alcaldía de Santiago de Cali existe un candidato con arraigo Caleño, que siente y quiere la ciudad, es su segunda vez que se presenta y trabaja incansablemente, por las comunidades marginadas: ¡se llama Alejandro Eder!

No habiendo otro dentro del Pacto Histórico me gusta Eder, y todo parece indicar que Alejo... se alejó, se escapó del lote y hoy puntea la carrera; es un tipo simpático, sencillo y siempre dispuesto a escuchar que es algo muy importante.

Su gran reto, es ser el alcalde de todos, no de un sector de clase, como falsamente se percibe. Ancestralmente se decía: "aquel que no escucha consejo no llega a viejo". ¡Eder escucha!. Pero existe algo que trasciende al solo hecho de escuchar: las realizaciones, su trabajo por La Paz, lo distingue de los demás. Realizar la tarea después de escuchar, previo análisis de la conveniencia o la inconveniencia de lo escuchado. ¡Eso esperamos de Alejandro Eder!.

Así es el panorama de Santiago de Cali y nuestro Valle del Cauca. ¡Amanecerá y veremos!