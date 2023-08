¿Por qué el feminismo no puede entender al mundo...?

Y antes de que me lluevan piedras de todos los lados, diré que el machismo tampoco puede, y además por la misma razón que voy a explicar aquí

Por: Iván Maldonado |

agosto 11, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Y antes de que me lluevan piedras diré que el machismo tampoco puede, y además por la misma razón. Con esto no digo que el feminismo no pueda entender y buscar solución a lo femenino, puesto que de ahí nace y es natural el desarrollo de sus exigencias.

Sin embargo, el panóptico máximo que puede lograr se restringe a eso que es escindido de la totalidad, o del todo, es decir, a justamente la mitad de la realidad humana. Esto se sabe, también, por la misma génesis del movimiento contenido en la palabra "feminismo"; si bien establece la necesidad de condiciones equitativas, justas, también deja de lado una dimensión entera, que no debería serle por completo ajena, la dimensión de lo masculino.

Esta mezcla o dualidad entre masculino y femenino la expuso Freud hace ya un tiempo. Sus detractores pueden hacer caso omiso, si quieren, pero la naturaleza animal humana, ya nos ha mostrado que lo masculino y lo femenino son expresiones que se manifiestan indistintamente entre seres nacidos con genitales interiores o exteriores.

Sin entrar en discusiones más biológicas, una deducción consecuente y ampliamente conocida es que el cuerpo no determina ninguna identidad de género. Y con esto llegamos al punto clave del asunto: Identidad. El feminismo no puede entender al mundo porque está identificado con lo femenino, y el machismo tampoco porque está identificado con lo masculino, y peor aún, ningún ser humano podrá entender la realidad humana y señalar el camino a seguir, ni el propio ni el ajeno, si no se deslinda de su identidad, del género que fuere.

En otras palabras, trayendo a colación a Freire, "cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor", y de esto tenemos que cuidarnos todos, puesto que aunque existe un feminismo que evita oprimir lo masculino, también la identidad impone al individuo una forma que le incapacita para reconocerse en otras humanidades distintas a él.

La educación feminista surge como respuesta al grito masculino "yo soy", y termina diciendo, con otra voz, exactamente lo mismo. Frente a esto una educación liberadora necesita hacernos comprender, desde una perspectiva neurobiológica, anti-condicionante (en el sentido de Pavlov), sentipensante (en el sentido de Galeano), que el "yo soy" es tan peligroso como el "ella es" o el "él es".

Con esto estamos diciendo que el feminismo es tan necesario como provisional, y que el patriarcado, siendo provisional, también era necesario para la dialéctica de las clases de género, que nos ha brindado una película tan impresionante como lo es Barbie. Parece ser que recién el mundo vio nacer al feminismo, la mayoría no ha podido asimilarlo y faltará bastante para eso, y ya estamos vislumbrando lo que viene.

Esa dialéctica (en el sentido de Marx) presuntamente sería binaria, asumiendo que una combinación arbitraria de lo masculino y lo femenino daría como resultado cualquier punto en el espectro de manifestaciones LGTBIQ+.

Teniendo claro este espectro de manifestaciones de género, también es necesario proponer una forma para evitar identificarse con todos aquellos deseos que sentimos, y el camino correcto podría pasar por darnos cuenta que al interior todos tenemos tanto masculino como femenino, sin importar qué porción de cada cual se manifiesta en nuestra personalidad, o qué porciones negamos y quedan latentes en el inconsciente.

Finalmente, como dijo Morfeo: ahí está la puerta, pero tú tienes que atravesarla. La seguridad, la autoafirmación, y el empoderamiento cuando gritamos "yo soy", debe dar lugar a la seguridad, la autoafirmación, y el empoderamiento cuando gritemos "nosotros somos", en el sentido que lo dijo Francia Márquez.