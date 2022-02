Otros países de Europa que se movilizaron en apoyo a Ucrania

El conflicto entre Rusia y Ucrania no cesa. Las desgarradoras imágenes e injusticias que se cometen diariamente contra el pueblo ucraniano traspasan fronteras y rodean todo el mundo. Ciudadanos de diferentes países decidieron tomarse las calles pacíficamente este domingo y enviar un mensaje de apoyo a los afectados, rechazando todo acto y decisión de Rusia.

Además de Berlín, miles de personas de Hamburgo salieron con la bandera de Ucrania y carteles con mensajes de fuerza. Casos similares en Praga, Viene y Lisboa donde la gente se dedicó a caminar, amontonarse, orar, cantar y hasta a ofrecer minutos de silencio por los afectados.

although i am happy that thousands showed up to the protest for ukraine in lisbon, portugal to fight for its peace, i am still incredibly sad that the protests that were held for palestine - hadn’t even half the people. we need to stop war EVERYWHERE. pic.twitter.com/O24UwsRIrN

— jules (@beathatisnotbea) February 27, 2022