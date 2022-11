Organizadores homofóbicos: El infierno de ir a rumbear a Theatron

.Publicidad.

Theatron es una de las discotecas más importantes para la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá. Cada fin de semana, recibe a cientos de personas que hacen parte de este colectivo, no solo por la seguridad que sienten dentro del establecimiento, sino por el gran ambiente que ofrece. Es que es uno de los bares mas famosos de la capital. Sin embargo, una denuncia puso en el ojo del huracán a los organizadores del bar, puesto que un asistente llamado Kundaly Gómez, aseguró que fue agredido física y mentalmente saliendo del recinto.

Todo ocurrió el pasado 6 de noviembre en la famosa fiesta de Halloween que se realiza cada año en Theatron. Según lo contó en un hilo de Twitter, todo inició viento en popa y durante la fiesta no hubo inconvenientes. Fue saliendo del establecimiento que comenzó el infierno, en el que fue golpeado brutalmente por las personas de logística, y además fue insultado por su inclinación sexual.

A continuación la denuncia.

Hola les quiero compartir una historia: El día 6 de noviembre, después de tanto tiempo, por fin llega una de las noches más esperadas: "la fiesta de Halloween en @theatronbogota. Un evento sin precedentes, a lo que realmente me le quito el sombrero, un gran evento... 🧵 pic.twitter.com/d9fbZa7Jga — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Ya en pro de salir de @theatronbogota porque empezaron a apagar los ambientes, (de arriba hacia abajo, como siempre lo hacen) estábamos en Barú y cruzamos hacia los casilleros, no sabíamos cómo ingresar porque la entrada la tomaron como salida... Así que decidimos devolvernos. 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Una chica de logística se atraviesa frente a mi hermano menor, mi hermano le explica la situación y el porqué debía ingresar por ese lado, simplemente siguió su camino sin tocarle ni hacerle nada. Un par de metros adelante aparece un compañero de la chica, también de logística 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Quién en ese momento ya lo tenían más de 4 personas agarrado y la chica del principio buscando la forma de agarrarle la cara con sus uñas, fallido intento porque mi hermano cómo pudo logró agarrarle el cabello y así mantenerla en movimiento tratando de soltarse 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Entre más de 4 personas, me tiran al suelo y me logran dejar vulnerable. Me agarran a puños en la cara, intentaban meterme los dedos en los ojos, patas en las costillas y en mis pies. ¿Y todo por qué? Creí por un momento que era por lo de mi hermano. Pero no, 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Le seguían golpeando entre varios de logística, mientras sus amigas y otros familiares míos intermediaban tratando de calmar la situación, pero cada intento fue fallido, porque todos nuestros amigos y familiares llevaron golpes ¿La excusa cuál fue? 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Llega una "auxiliar de enfermería" quien supuestamente para @theatronbogota ella es eso "una auxiliar de enfermería". Su reacción o más bien su respuesta a los primeros auxilios fue llevarme a la enfermería (o no sé qué representa ese cuarto) limpiarme la cara y nada más. 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

- ¿Le pegó a mi compañero? Le va a ir peor por loca

- ETC La auxiliar nunca dijo nada, simplemente al terminar de hablar con sus insultos (el de logística) ella me dio la orden, si "la orden de no hablar" por mí bien y mucho menos con los de logística. 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Después de "la orden" que me dio la auxiliar, me levantó mi amigo y empezamos a tomar la ruta de evacuación más cercana. Antes de comenzar a bajar la escaleras, aparece de nuevo el mismo de logística en el cuarto de enfermería... 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Ya en ese punto estábamos sobre la salida, llegó la policía y 3 personas de la Alcaldía de Bogotá @Bogota "según decís sus chaquetas". Se les explicó toda la situación y luego de una hora, el supuesto encargado de la logística "nunca llegó" 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Y sobre las 10 de la mañana me ingresan a cirugía plástica por la afectación del pómulo. ¿Pueden creerme? A cirugía porque me rompieron músculo y piel en mi cara. Mk en "mi cara". Hasta ese momento fue que logré verme como me habían dañado. No había podido verme la cara 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022

Ya ahora en casa, con un pómulo cocido, el ojo morado tirando a verde, el tabique y labio superior rotos. Dolor en las costillas, tengo rasguños en los brazos, en el cuello, atrás de mis orejas y tengo 4 chichones en mi cabeza. Sin identificar aún cuánto dolor tenga mañana 🧵 — Kundaly Gómez Esquivel (@KundalyGomEs) November 8, 2022