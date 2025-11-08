- La Lista Clinton: Petro y los Simpson

A Petro le podemos adaptar la frase icónica de "Los Simpson" cuando acusaron a Homero de secuestrar un submarino atómico

“Lista Clinton”, un nombre coloquial para la clasificación Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT list) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluye empresas y personas vinculadas según el Gobierno de EE.UU. al narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos y el tráfico de armas. Se debe a la orden Ejecutiva 12978 de 1995 emitida por Bill Clinton como presidente en 1995.

¿Qué implica estar en ella?

Bloqueo o congelación de activos y cuentas bancarias bajo jurisdicción de EE. UU.

Prohibición a ciudadanos, empresas y bancos de Estados Unidos para hacer cualquier tipo de transacción (directa o indirecta) con las personas o entidades sancionadas.

¿Por qué Petro?

Creo que Petro tiene méritos para ser cuestionado, pero ha hecho menos o igual que otros.

CORRELACIÓN ESTADÍSTICA: HECTÁREAS SEMBRADAS Y COCA INCAUTADA.

Podemos establecer una correlación estadística entre hectáreas de coca sembradas y toneladas de coca incautadas. Dicha correlación no es necesariamente una causalidad directa o una relación de proporción simple (como una regla de tres), ya que la incautación se ve influenciada por tres factores: 1. El esfuerzo y Capacidad Antidrogas (la incautación depende de la efectividad de las políticas de seguridad y control, la inteligencia, el presupuesto, y la cooperación internacional); 2. El Rendimiento y la Eficiencia del cultivo de Coca (la UNODC ha reportado que el rendimiento promedio de cocaína por hectárea ha aumentado por mejores técnicas de cultivo con más cosechas al año y mejor procesamiento químico); 3. El "Factor Flujo" vs. el "Factor Stock" (Las hectáreas miden el stock y la incautación mide un porcentaje del flujo o cantidad que se mueve hacia los mercados).

Cuando la producción potencial (calculada a partir de las hectáreas) es significativamente mayor que la incautación, esto indica que una enorme cantidad de cocaína está logrando salir del país y que la correlación entre ambas variables es limitada. Por ejemplo, en 2023, la producción potencial fue 2.664 toneladas, mientras que la incautación fue de solo 711 toneladas.

¿SE PUEDE ESTABLECER CON REGLA DE 3 EL NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS? NO.

Si la correlación entre hectáreas sembradas y coca incautada no pasara por esos factores, podríamos aplicar una regla de 3 para tener una idea a las toneladas incautadas y a las hectáreas de coca sembradas. Puede ser lo que ha hecho EE.UU. Pero consideramos que no es viable.

Ahora, indudablemente la tendencia de la correlación es al ascenso, y aunque Petro incaute más, se siembra más. Cerca del 20% del territorio nacional está en manos de grupos armados ilegales que tienen discursos políticos para justificar su actividad en el narcotráfico; los aviones de las fuerzas armadas tienen menos horas de vuelo y menos efectivos porque el Gobierno aunque dice que el país prospera como nunca antes -y nunca había tenido tantos recursos asignados por el Congreso-, no es capaz ni siquiera de garantizar el combustible de los aviones para sus operaciones de confrontación a grupos armados ilegales (aunque la fuente es de 2023, la situación se mantiene). Estos son los grupos que deberían tener todos sus financiadores y colaboradores en la lista Clinton:

CLAN DEL GOLFO O AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (AGC): Líder: alias "Chiquito Malo" tras la captura de "Otoniel". Lugares de operación: Gran Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, Nariño y con presencia en más de 28 departamentos y centros urbanos. Principal fuente de ingresos: narcotráfico, extorsión, minería ilegal con graves violaciones de DD.HH. como homicidios, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado.

DISIDENCIAS DE LAS FARC: Divididas en dos facciones: 2.1. el Estado Mayor Central (EMC), liderado por "Iván Mordisco": Opera en el Oriente y Sur del país (Guaviare, Caquetá, Putumayo). Principales fuentes de ingresos: narcotráfico, minería ilegal, secuestros, extorsión y reclutamiento forzado. Segunda facción: 2.2. Segunda Marquetalia, liderada por "Iván Márquez", con una operación enfocada en la frontera con Ecuador y Venezuela (Nariño, Putumayo), dedicándose igualmente al narcotráfico y la extorsión.

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN): Grupo guerrillero más antiguo de Colombia. Su Frente Oriental abarca Arauca, Boyacá y Casanare, ha recuperado espacios en el Magdalena Medio, aunque se ha visto debilitado por confrontaciones con otros grupos armados en áreas como Nariño y Chocó. Su presencia en Chocó está fuertemente ligada al narcotráfico. Históricamente se dedican al secuestro, la extorsión, la voladura de infraestructura energética (oleoductos) y la imposición de control social en sus áreas de influencia. Líder de su Comando Central (COCE): alias "Antonio García".

TREN DE ARAGUA: Organización transnacional de origen venezolano. Líder: alias "Niño Guerrero". Opera en Bogotá y Cúcuta. Delitos principales: extorsión con "gota a gota", la trata de personas (principalmente de migrantes), microtráfico y homicidio calificado con violencia urbana. La captura de alias "Tovar" con fines de extradición sugiere su participación en redes de tráfico internacional.

¿EXPRESIDENTES DUQUE, URIBE Y SAMPER A LA LISTA CLINTON?

Si es por meras sospechas que Petro entra en la lista Clinton, aquí hay otros que también encajarían y con semejantes argumentos:

El caso Uribe relacionado con el Clan de los Cifuentes Villa es bien conocido y recientemente ha sido objeto de una nueva investigación por la revista RAYA (ver fuente). Varias denuncias pesan sobre él como el director de la AEROCIVIL cuando Pablo Escobar sacó su mayor cargamento de droga en aviones con destino a EE.UU. Por su parte, Duque también ha sido investigado por la posible financiación a su campaña presidencial por el narcotraficante y amigo Ñeñe Hernández con mil millones de pesos (ver fuente). Ernesto Samper también por el proceso 8000, sin haber nunca tenido una investigación rigurosa por parte de la Justicia Colombiana por la financiación de su campaña por parte del Cartel de Cali (ver fuente). Curiosamente, Sarmiento Angulo también creció con el lavado de activos que hizo el banco de Occidente al Pablo Escobar y el Cartel de Medellín por lo que fue sancionado en EE.UU. (ver fuente). Si van a meter a Petro en la lista Clinton, metan también a estos “próceres de la cáspita del diablo” o ídolos de barro.

COLOMBIA EN MORA DE SOLUCIONES

Todos los políticos hablan de “amar a Colombia”, pero creo que les pasa lo que refería Oscar Wilde, quien decía que “todos matamos lo que amamos”.

COLOMBIA: LA PATRIA SIN PADRE

Patria viene de Padre. Pero curiosamente Bolívar, Antonio Nariño, Camilo Torres, José Hilario López, José María Obando y Francisco de Paula Santander crecieron sin padre y tuvieron un conflicto con todas las formas de autoridad. No todos los niños que crecen sin padre desarrollan trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias, pero podemos entender nuestra Revolución de Independencia como la falta de gestión de traumas infantiles en sus líderes. Cuando no se trata el Trastorno Negativista Desafiante en la niñez, este se convierte en Trastorno Disocial o Sociopatía.

HOGARES SIN PADRE EN COLOMBIA

Los hogares monoparentales en Colombia representan el 12,6% del total (Encuesta Nacional de Calidad de Vida - ENCV 2017, citada por el DANE). Una encuesta del DANE (junio de 2024) reveló que, de 18 millones de hogares, 8,2 millones tienen jefatura femenina (aproximadamente el 45,5%), significancia estadística muy elevada de madres cabeza de familia. Las cifras más directas sobre la ausencia del padre en la crianza actualmente giran en torno al 51% (según Profamilia/MinSalud).

POLÍTICOS SIN INTERÉS EN SALUD MENTAL

Ahora, si queremos cambiar las cosas hay que mirar las cifras, no la lista Clinton. Juzgamos a los políticos por sus intenciones, no por sus resultados; y los gringos los juzgan por sus caprichos e intereses, no por sus delitos.

Les propongo a los EE.UU. que hagamos con una universidad de calidad, un barrido de pruebas de trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias en Colombia, porque todos estos grupos no se combaten con bala, ni siquiera legalizando la droga o cerrando sus cuentas. Ya vimos lo que hizo el empresario panameño con ciudadanía colombiana, Nidal Ahmed Waked Hatum, heredero y socio del grupo Wisa S.A. (propietario de la cadena de perfumerías La Riviera): todo lo cobra en efectivo.

Los que trafican y matan por el negocio de la coca son sociópatas y psicópatas. Curiosamente Miguel Uribe Turbay fue asesinado cuando pronunciaba las palabras “salud mental”, al parecer, por un grupo narcoterrorista.

Aquí les dejo un artículo que escribí para una revista indexada sobre este problema el cual no ha perdido vigencia: Trastornos de Personalidad y Violencia. Artículo Indexado de Reflexión para el Posconflicto Colombiano”. Revista FACE, categoría C de Colciencias de la Universidad de Pamplona. Volumen 16-N°2 año 2016. Págs. 5 a 19. ISSN Impreso: 1794-9920 - ISSN Electrónico: 2500-9338.

COLOFÓN: PETRO Y LOS SIMPSON

Dicho todo lo anterior, a Petro le podemos adaptar la frase icónica de "Los Simpson" cuando acusaron a Homero de secuestrar un submarino atómico:

“Mi Homero no es comunista, podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno”.

“Mi Petro no ha leído a Adam Smith, podrá ser un promesero populista, tener veleidades por los travesaños y estrellas porno, mendaz, evasivo, tautológico, pro dictadura venezolana que lleva 10.085 víctimas, pero nunca un OFAC ofiuco”.

