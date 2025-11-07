El deterioro de la salud mental poscovid: se prenden las alarmas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cara a cara con la salud. Nos hemos sorprendido con dos eventos inusitados, inesperados de agresividad y conflictualidad social: el homicidio de un joven estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá y, por otro lado, el homicidio de una familia. Por parte del padre hacia uno de sus hijos y su esposa y su posterior lesión autoinfligida en la ciudad de Pasto. Estos hechos son absolutamente notorios y llevan a pensar y a reflexionar por el nivel de conflictualidad del país. Es posible decir que son hechos aislados, pero la evidencia no solo en Colombia, sino a nivel global es que la conflictualidad social posterior al covid-19 ha venido creciendo a partir del año 2022.

Estas situaciones tienen que ver con un factor de estrés postraumático, seguramente relacionado con el deterioro de salud mental de los colombianos con posterioridad a los grandes efectos negativos que tuvo sobre nuestra mente, sobre nuestras psiquis. derivados de la pandemia del covid-19. Hay una tentación de hacer un análisis estadístico y decir que en el tiempo estos eventos no han venido creciendo o que siempre se han venido presentando, pero la evidencia a nivel global muestra que efectivamente hay un crecimiento de la conflictualidad social.

Frente a eso es absolutamente indispensable eh tener un enfoque de salud mental hacia la población, entender que la salud mental de los colombianos con posterior al covid -19 tuvo una importante afectación y que no son hechos que uno debe dejar desde la política pública sino que es necesario abordarlos y hacia la construcción de unos niveles de resiliencia social frente a la frustración y frente a la agresión que enfrentamos de manera cotidiana.

Creo que estos hechos marcan un llamado de atención muy importante para lo que ha de venir en un año tan complejo como el 2026, con todos los eventos políticos y decisiones muy importantes que pueden prender las mechas de la agresividad. Creo que los colombianos y los servicios de salud en particular deben tener muy clara este reto tan grande que enfrentamos y abordarlo de la mejor manera posible, creciendo en intervenciones en salud mental y en resiliencia, en construcción de la resiliencia social y frente al conflicto de la población.

