VIDEO. El tópico del Pofe. Hubo un tiempo en que el miedo vestía de negro, marchaba en fila y gritaba consignas en nombre de la patria.

Hoy, vuelve disfrazado de legalidad, con otro idioma, con otro uniforme.



En esta videocolumna, reflexionaremos: ¿qué tan lejos estamos del fascismo… o acaso ya volvió con otro nombre?



A través de Hannah Arendt, Umberto Eco, Primo Levi y Walter Benjamin, veremos cómo se unen dos épocas separadas por casi un siglo, pues están marcadas por un mismo rostro: el del miedo institucionalizado.

De las SS nazis a las redadas del ICE en Estados Unidos, la historia nos muestra que el terror nunca muere… solo se moderniza.



Esta no es una comparación forzada, es un espejo. Y lo que veremos en él nos obligará a preguntarnos en qué momento empezamos a llamar “seguridad” a la persecución, y “patriotismo” al odio.



El fascismo no desapareció,

simplemente cambió de uniforme. Hoy en nuestro país algunos hablan de patria cuando hablan de fascismo.

