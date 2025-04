Ojalá que Lucho Herrera consiga coronar con éxito la etapa más empinada de su vida

Por: Pablo Emilio Obando A. |

abril 23, 2025

Lamentable, desde todo punto de vista, la acusación que se cierne sobre uno de los ídolos deportivos del ciclismo colombiano, Lucho Herrera, el jardinerito. Sus méritos sobrepasaron con creces las pretensiones más exigentes de la historia ciclística de nuestro país.

"Lucho Herrera fue el primer ciclista colombiano y latinoamericano en ganar una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo, tras ganar la Vuelta a España 1987. Fue pionero del ciclismo colombiano en Europa, y su mayor exponente durante la década de 1980. Era un excelente escalador, tal vez el mejor del mundo durante los años ochenta, como demuestran sus victorias en las clasificaciones de la montaña de las tres Grandes Vueltas, además de numerosas etapas y puestos de honor en las mismas. Ha sido, junto con el español Federico Martín Bahamontes, ganador de la montaña en las tres grandes vueltas europeas".

Hoy es noticia mundial por la grave acusación que le formulan dos exparamilitares que lo vinculan con la desaparición y asesinato de tres campesinos por la simple pretensión de apoderarse de sus terrenos. Los relatos son atroces y las implicaciones mayúsculas en materia judicial. De acuerdo a declaraciones, "El exciclista colombiano Luis ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987, fue señalado de formar parte de una supuesta trama con paramilitares para asesinar a campesinos y apropiarse de sus tierras, acusaciones que él niega".

El atroz relato que involucra a la gloria del deporte colombiano es más que espeluznante:

"Metimos dos en el platón y dos adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a la Aguadita, en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete". Algo inverosímil dado el prestigio de Lucho Herrera en los diferentes círculos sociales, periodísticos, deportivos y culturales de Colombia.

Sería una verdadera lástima que los señalamientos que se le hacen a Lucho Herrera se confirmen por parte de las entidades competentes. Colombia entera ha sentido en carne propia el dolor de patria al ver involucrado en este tipo de señalamientos a una de sus figuras más queridas y apreciadas en toda su historia deportiva.

El nombre de Lucho Herrera se asocia siempre con la tenacidad, la pujanza y la fortaleza de sus logros en los diferentes escenarios en los cuales hizo presencia, marcando el ritmo y cautivando a una audiencia que siempre reconoció sus méritos y conquistas.

En el podio reflejaba esa sencillez y humildad que siempre lo caracterizó. Un hombre entregado a su familia, a su patria y a sus seguidores. En cada pedalazo entregaba su alma dejando una huella imborrable de amor y sacrificio por su querida Colombia. Un verdadero embajador de nuestra Patria y un consagrado líder que trascendió los límites del deporte.

Sus actuaciones dieron lugar a la publicación de muchos libros y artículos periodísticos en su honor. Es célebre su rostro ensangrentado y su piel herida en su intención de alcanzar la gloria deportiva, inspiración de muchas generaciones y un verdadero ejemplo de solidaridad y altruismo con los menos favorecidos de la suerte.

El jardinerito hizo soñar a su patria, la llevó a los pedestales más altos y la consagró como un lugar capaz de forjar a verdaderos ídolos que en cada pedalazo vencía la pobreza y la miseria.

Nos inclinamos a pensar que todo se trata de un falso señalamiento, de una atrocidad judicial provocada por oscuros personajes que pretenden alcanzar acuerdos, llevándose en su camino la fama y la honra de Lucho Herrera.

Esperamos que esta página de nuestra historia se cierre con la grata reseña de una total inocencia de quien es considerado el más grande deportista de todos los tiempos. Quienes vivimos sus luchas, sus hazañas y sus glorias nos resistimos a creer que en su alma se esconde un asesino al que nada le importa el sentir de sus compatriotas.

El jardinerito que recorrió caminos polvorientos y avenidas del nuevo mundo sostiene, de alguna manera, esa moral que aún nos queda a los colombianos. Él, junto a otras figuras, se constituyen en ese andamiaje que nos permite conservar la fe en el futuro de la patria. Su caída significaría un golpe muy duro para el pueblo colombiano, por cuanto su fortaleza se sostiene en sus grandes ídolos que surgen de los barrios pobres y de las veredas más apartadas.

Que esta página dolorosa que se cierne sobre el hijo de Fusagasugá no manche el destino del pueblo colombiano, que mira atónito las heridas de una guerra que arrasó con una generación que después de tres décadas no logra cicatrizar sus llagas. Que nuestro Lucho salga victorioso y que sus triunfos no se mancillen en los surcos de la ambición de quienes jugaron a ser héroes de papel en los cementerios anónimos de nuestra Patria.

