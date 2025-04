Congreso regulará piscinas y jacuzzis en Colombia tras muerte de niña por parásito come cerebros

Por: German Burgos |

abril 22, 2025

Esta iniciativa legislativa, que está muy cerca de ser Ley de la República, nació tras el trágico caso de Stefanía Villamizar, menor de edad, que contrajo Naegleria Flowleri en una piscina en Santa Marta, lo que produjo su fallecimiento

En la Cámara de Representantes fue aprobado en tercer debate el proyecto de Ley No. 362 de 2024 (Cámara) / 231 de 2024 (Senado), que busca fortalecer la seguridad y las condiciones higiénico-sanitarias en piscinas públicas y privadas de Colombia, estableciendo normas mínimas obligatorias: pruebas y control periódico de microorganismos patógenos.

Este, con ponencia de la representante por Cundinamarca, Alexandra Vásquez y el representante por Valle del Cauca, Víctor Salcedo, y de autoría del senador Gustavo Moreno Hurtado, contó con votación unánime de los representantes de la Comisión Séptima.

La congresista Alexandra Vásquez, química de profesión, recalcó que el proyecto pretende reducir riesgos sanitarios y accidentes en piscinas, alineándose con estándares internacionales.

“Entre las principales modificaciones a la Ley 1209 de 2008, se destacan el control periódico de la calidad del agua con análisis fisicoquímicos y microbiológicos, cuyos resultados deberán ser públicos y cumplir con estándares internacionales. Además, se prohíbe el ingreso de menores de 12 años sin acompañante adulto y se exige la implementación de dispositivos de seguridad como barreras, alarmas de inmersión y sistemas anti-atrapamiento. También se establece la verificación bimensual de las instalaciones por parte de las autoridades y la aplicación de sanciones progresivas en caso de incumplimientos, que pueden derivar en multas y cierre definitivo del establecimiento”, explicó.

En el mismo sentido, aclaró que el Ministerio de Salud será el responsable de actualizar periódicamente la lista de microorganismos a monitorear y liderará la campaña "Piscinas limpias, Piscinas seguras" para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener estos espacios en condiciones óptimas.

“Se implementará un distintivo oficial para establecimientos que cumplan con las normas sanitarias y se exigirá el uso de materiales antideslizantes en áreas circundantes a las piscinas, con un plazo de 18 meses para su adecuación. Con estas medidas, el proyecto de ley busca garantizar la seguridad de los usuarios y reducir los riesgos asociados al uso de estos espacios recreativos”, añadió.

El caso de Stefanía Villamizar, tras su exposición en una piscina en la región Caribe, evidenció las fallas en la regulación sanitaria de estos espacios en Colombia. Este trágico suceso resaltó la urgencia de revisar y actualizar normativas como la Ley 1209 de 2008 y sus resoluciones complementarias, con el fin de mejorar la vigilancia y el mantenimiento de piscinas, jacuzzis y aguas termales, donde proliferan microorganismos peligrosos.

Tatiana González, madre de Stefanía Villamizar, destacó que a raíz de la tragedia que enlutó a su familia, decidió iniciar la lucha para que se regulen exhaustivamente en Colombia las piscinas, los jacuzzis y todos los balnearios públicos y privados.

“Buscamos con este proyecto que se exija una vez al mes el estudio de la calidad del agua, que se cerciore la no existencia de microorganismos que atenten contra la vida de los seres humanos, no solamente de los infantes, sino también de toda la población colombiana. Igualmente, que sea Colombia el ejemplo ante el mundo, ya que estos casos están sucediendo alrededor del mundo y los no documentados son los que nunca salen a la luz”, manifestó.

Actualmente, la normatividad establece que las autoridades sanitarias de municipios y departamentos son responsables del control de estos espacios, pero autor y ponentes identificaron vacíos en la regulación, especialmente en aguas termales, que hasta ahora no estaban sujetas a los mismos estándares de calidad microbiológica. Dado el riesgo que representan para la salud, el proyecto de ley busca endurecer las exigencias y establecer protocolos claros para su manejo.

Las piscinas y espacios acuáticos mal mantenidos pueden transmitir infecciones como Pseudomonas, Estafilococos y Legionella, causando enfermedades como diarrea, sarpullidos, neumonía y otitis. Los parásitos Cryptosporidium y Giardia también pueden infectar a los bañistas si ingieren agua contaminada. Con esta reforma, se busca prevenir futuras tragedias mediante controles más estrictos, sanciones efectivas y una mayor protección de la salud pública.

