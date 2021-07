“Ojalá pueda mostrar la Colombia Real, no la mierd* que ven en Netflix” ejecutivo de WOM

Publicidad

La llegada a Chile de WOM en el 2015, revolucionó las telecomunicaciones del país austral. Dicha compañía aterrizaba con Chris Bannister en cabeza, un británico amante de las aventuras y la adrenalina, quien para ese entonces ya tenía fama de ser un dolor de cabeza para su competencia. A dónde ha llegado Bannister, sus promociones han precipitado los precios en el mercado de la telefonía celular. En Chile se recuerda el 2x1, en la que si dos personas se pasaban al operador, pagaban solo un plan durante el primer año.

Bannister, quien funge como Director Ejecutivo de WOM Colombia, se caracteriza por ser cercano, descomplicado. Siempre viste chaquetas de cuero y tiene una sonrisa en su rostro. Su curiosa barba canosa y sus múltiples tatuajes le han valido ser recordado con cariño por sus respectivos equipos en los más de 10 países de todos los continentes en los que ha vivido en las ultimas décadas. Con su personalidad y vocación profesional, se ganó el apodo de ‘El tío WOM’ en sus equipos de cientos de personas en Myanmar, Vietnam, Singapur, Suecia, entre otros.

Tras cumplir los primeros 18 meses de su encargo en Colombia, a donde se mudó a posibilitar y posicionar la entrada de WOM desde enero del 2020, se ve satisfecho y sorprendido con lo que se ha logrado. Desde su cuenta de Linked, Bannister publicó un revolucionario mensaje que puso a vibrar a sus seguidores y empleados. Esta fue la publicación:

La traducción de dicho mensaje es:

"He estado en Colombia ya 18 meses. Me he sorprendido y fascinado enormemente por el talante que he contratado. Habiendo desarrollado exitosas compañías en otros 10 países incluyendo economías avanzadas como Suecia, Austria y Singapur, puedo decir que el talante aquí en Colombia iguala cualquiera que he visto en estos países.

Liderazgo y empoderamiento son los retos en Colombia, pero no lo es el talante.

Muchas compañías se niegan a aceptar que la diversidad e inclusión son la fuerza y no la debilidad de Colombia (y las organizaciones). Esto se ve en las compañías aquí contratando personas de un estrecho sector del mercado laboral y yo entiendo que el nepotismo es común en los circulos empresariales y gubernamentales.

Ojalá WOM pueda mostrar al mundo el talante diverso que existe y mostrarle a Europa y EEUU LA COLOMBIA REAL, no la mierda que ven en Netflix"

A todo mi equipo muchas gracias por hacer de WOM la compañía brutalmente diversa que es.

Mantengan la pasión".