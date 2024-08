El nuevo formato de improvisación del Teatro Nacional que lo hará salir de la rutina

.Publicidad.

El teatro es un lugar mágico que no solo le permite al público conocer historias y sumergirse en ellas, si no salir de la rutina, divertirse y darse un espacio de esparcimiento. Uno de los más importantes de Colombia fue fundado por la argentina Fanny Mikey, quien no solo se enamoró de este país si no que le abrió aún más las puertas a las artes escénicas y creó el espacio que tiene a los actores más respetados de la escena. Conozca su más reciente estreno Oh! Diosas.

Oh! Diosas el nuevo formato del Teatro Nacional

Y aunque allí se pueden presentar shows de comedia, obras, musicales, entre otras cosas. Llegó un nuevo formato en el que se canta, se baila y se actúa de forma improvisada. En el que podrá ver el mundo desde los ojos de cuatro mujeres con personalidades muy diferentes y graciosas. Además tocarán muchos temas sin filtro y con la intención de hacerlo reír sin parar.

El elenco también es impresionante, está compuesto por la comediante Catalina Guzmán, la actriz Viviana Bernal, la actriz Chichila Navia, la actriz y cantante Aida Bossa y su host Diana Vivas. Un grupo que promete ser imperdible. Además cada función es completamente diferente a la anterior, lo que lo convierte en un formato muy innovador lleno de sorpresas.

Se está presentando los martes y miércoles de agosto a las 8:30 pm en el Teatro Nacional de la calle 71, ubicado exactamente en la calle 71 #10-25. La boletas van desde los $67.000. Un nuevo lanzamiento que ya está siendo un éxito. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a todo el elenco en su lanzamiento y esto nos dijeron:

