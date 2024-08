La dura historia de Jimmy Vásquez, el actor que a codazos se ganó su lugar en la actuación

A pesar de su largo recorrido en el mundo de las artes escénicas no fue un camino fácil. Ahora se encuentra protagonizando ‘No Al Dinero’ en el Teatro Nacional

La convicción es esa sensación que le dice que está convencido de algo. Así es como muchos describen lo que es encontrar su pasión, estar seguros de que nacieron con un propósito y aunque nunca será al cien por ciento, se tiene cierta fe de ello. Así es como el actor Jimmy Vásquez le demostró a la profesora de su primaria y a sus papás que él tenía un gran talento para actuar, algo que los colombianos hemos podido ver a lo largo de su carrera que es bastante larga.

Jimmy es un cucuteño nacido el 8 de abril de 1977, quien ha forjado su carrera actoral casi desde su infancia y sin notarlo. Cuando era un niño se aprendía las tareas del colegio de memoria porque era una práctica común de la época. Así fue como por arte del destino o tal vez casualidad le pusieron a aprenderse un poema, que al llegar a clase no solo recitó si no que interpretó de forma natural, lo que llamó la atención de la profesora que no dudo en decirle a sus padres que el niño tenía un talento para esas cosas.

Por lo que a sus cortos nueve años entra al Instituto de Bellas Artes de Cúcuta a estudiar, después de hacer mucha fonomímica y presentaciones en el colegio, lo que terminó de demostrar para qué estaba hecho. Tiempo después y a sus catorce años se pregunta por qué no vivir de ello y termina intentándolo.

Los inicios de Jimmy Vasquez en la actuación; no fueron fáciles

A sus 15 años tomó la decisión de irse para Bogotá, él mismo se describe como un jovencito valiente que en aquella época no tuvo duda alguna de aventurarse a tomar un nuevo camino. Camino que inició en búsqueda de seguir una carrera en eso que tanto ama, actuar. En el recorrido encontró personas que le enseñaban desde la bondad, la amabilidad, el servicio y otras que le enseñaban desde la ‘mala leche’. Pero para él todos fueron maestros.

Su llegada no fue nada fácil, pero con mucho esfuerzo fue logrando abrirse un campo en el mundo de la actuación colombiana. Aunque su carrera ha tenido buenos y malos momentos que lo han hecho replantearse de gran manera. Empezando por lo bueno y en la lista de sus amores está ‘La obra que sale mal’, ‘39 escalones’, ‘El inspector’ y ‘Crónica de una muerte anunciada’ que interpretó junto a la talentosa Fanny Mickey con quien le dieron la vuelta al mundo presentando esta obra. Recuerdos que lo llenan de orgullo y alegría.

Sin embargo, la industria en Colombia tiende a ser un poco cruel según lo cuenta Jimmy, y es que abrirse un espacio le costó enormemente. La causa, que no se valora el talento y se confunde una gran variedad de oficios con la actuación solo porque tienen algo en común, además de la preferencias por el aspecto físico por sobre muchas cosas.

Fue así como por muchos años el cucuteño hizo castings mientras desfilaban en frente de él los ‘actores de reality’ que en realidad no conocen el oficio a profundidad. Para él fue muy doloroso que tras su preparación y esfuerzo en el área no se le presentarán oportunidades a causa de las injusticias del medio. Toda esta frustración fue afectando su salud mental y sumado a un desamor cayó en una fuerte depresión, al punto de atentar contra su vida.

Momento de su vida que él describe como muy duro. No obstante, pudo más su valentía, talento y esfuerzo por lo que su carrera es todo un espectáculo de obras, novelas y películas exitosas. También, según él la industria ha mejorado, ahora valoran un poco más a los actores que han estudiado y se han esforzado por aprender el oficio.

No al Dinero, la obra que protagoniza en el Teatro Nacional

Jimmy sigue más activo que nunca y aparte de dirigir una comedia musical junto al actor Santiago Alarcon, llamada ‘Forever Young’, lanzar una película que está en cartelera ‘La niña el cazador’ y preparar el lanzamiento a finales de agosto de la película ‘Asalto al mayor’. También está protagonizando la obra No al Dinero. Aparte de entrevistar a Jimmy tuvimos la oportunidad de asistir a la obra.

La historia gira en torno a un billete de lotería que se gana el protagonista, Ricardo, interpretado por el cucuteño. Donde su esposa, madre y mejor amigo cambian de forma radical por la situación. Teniendo peleas, desencuentros y hasta violencia, haciendo una reflexión sobre cómo el dinero transforma para bien o para mal a las personas. La trama invita al espectador a inmiscuirse en una historia que atrapa por completo y sorprende hasta el último minuto. Se reirá, se angustiará y vivirá una montaña rusa de emociones.

Se estará presentando en el Teatro Nacional de la calle 71, ubicado exactamente en la calle 71 #10-25. Hay funciones programadas para el 22, 23, 24 y 25 de agosto. Además lo acompaña un elenco de no perderse: Carolina Acevedo, Yaneth Waldman y Álvaro Bayona. Por otro lado, si quiere ver la entrevista completa y no perderse ningún detalle de la vida de Jimmy Vásquez, se la dejamos a continuación:

