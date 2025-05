Ocho años de construcción y $12 mil millones gastados: por fin Santa Rosa de Cabal tiene Teatro

.Publicidad.

“Quien espera lo más, espera lo menos”, dice el adagio popular que por ahora consuela a los habitantes de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, tras ver cómo se salvó el Teatro Municipal de quedar convertido en un elefante blanco, aunque aún no está en servicio y pese a que el exgobernador, Víctor Manuel Tamayo, presidió la inauguración protocolaria en diciembre de 2023.

Desde hace unos ocho años, todos en Risaralda querían que el Teatro Municipal de Santa Rosa de Cabal fuera un escenario especial, con la mejor tecnología de sonido disponible, iluminación adecuada para artes escénicas, condiciones para ser una infraestructura de vanguardia en el Departamento y capacidad para 500 personas.

La expectativa de la gente no ha sido poca al mirar los gastos, los años de espera y las declaraciones del exgobernador Víctor Manuel Tamayo, quien ha estado al frente de los destinos del Departamento en dos periodos: 2008 a 2011 y 2020 a 2023.

“El recinto cultural cuenta con la mejor tecnología de sonido disponible, dejándolo como el teatro mejor equipado del Departamento”, afirmó Tamayo durante la inauguración protocolaria que se logró organizar con apoyo de la Contraloría General de la República para que no fuera un elefante blanco.

En ese momento, el Teatro Municipal de Santa Rosa no se pudo poner en servicio por falta de permisos y certificaciones relacionadas con las instalaciones y circuitos eléctricos, lo que impedía poner la obra en servicio. Todo el 2024 se gastó en conseguir los permisos faltantes. La última barrera fue contratar una electrobomba y el tema quedó solucionado.

Las vicisitudes del Teatro Municipal de Santa Rosa de Cabal

Durante la última gobernación de Carlos Alberto Botero López, entre 2012 y 2015 en Risaralda, se habló de la necesidad de que Santa Rosa de Cabal tuviera un espacio para espectáculos artísticos y teatrales en vivo.

El sitio seleccionado fue en la Calle 13, entre las carreras 15 y 16 donde estaba ubicada una parte del Tecnológico Santa Rosa sede Colegio de Jesús, que tenía algunas aulas abandonadas por la disminución de estudiantes. Con un área disponible, pasaron a estructurar la licitación.

Posteriormente y mediante la Resolución No 164 del 25 de agosto de 2015, se adjudicó la Licitación Pública SI-LP-14-2015. El contrato tenía como objeto la construcción en primera etapa Teatro Municipal de Santa Rosa de Cabal. Se presentaron un total de 57 propuestas.

El escogido para ejecutar las obras fue Gabriel Roberto Patiño Téllez, quien presentó una oferta por $ 1.524.034.602. Consultes Ltda., con Enrique Castrillón Trujillo como representante legal, es la empresa que quedó a cargo de la Interventoría. El contrato fue por un monto de $ 169.317.818.

Los trabajadores comenzaron su labor el 1 septiembre de 2015. No obstante, la fecha máxima estipulada para iniciar las obras fue el 31 de diciembre de 2015, pero la construcción pronto enfrentó sus primeros retrasos.

Según la firma interventora Consultes Ltda, el contratista solo ejecutó el 5,44 % de lo prometido. De los $ 460.317.818 de pesos desembolsados inicialmente, $ 377.837.093 se destinaron a excavación y demolición. El dinero faltante, es decir, $ 82.914.277 correspondió a actividades administrativas.

Para el Interventor, si bien existieron imprevistos como la obtención de un lugar autorizado para botar escombros o los permisos para excavar en la zona, el constructor no fue diligente porque por no contrató de manera rápida al personal e incumplió el contrato en otros frentes. En resumen, para el Interventor no se cumplió lo pactado y se pasó a la liquidación el 27 de agosto de 2016.

Por la parte faltante, se abrió otra licitación para construir la segunda etapa Teatro Municipal de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda. El ganador del contrato fue el Consorcio Obras Construcción con Álvaro Aguirre Marín como representante legal. Todo quedó consignado en el Contrato No 1443 del 27 de noviembre de 2017.

El Interventor de este segundo contrato fue Consultec Ltda., con Enrique Castrillón Trujillo como representante legal. El plazo original de la ejecución del contrato fue 90 días calendario. El presupuesto asignado alcanzó los $ 996.329.479. Con el nuevo contratista se registraron por lo menos dos prórrogas. Hubo necesidad de adiciones y con las solicitudes, quedó claro que la fecha de entrega era aún lejana.

Con el objetivo de terminar el Teatro de Santa Rosa de Cabal, se abrió la Licitación Pública No SI-LP-04-2021 que tenía por objeto la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura en el Departamento de Risaralda para los teatros de los municipios de Santa Rosa de Cabal y Pueblo Rico. El ganador fue el Consorcio Teatros con Mary Luz Quintana Ruiz como representante legal.

El Consorcio Teatros tenía un presupuesto de $ 10.424.586.859 y ocho meses para llevar a buen puerto el proyecto. De nuevo se presentaron imprevistos que pospusieron el día de inauguración. A diferencia de los contratos anteriores, la Contraloría General de la República, bajo el liderazgo de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo presencia a través del programa Compromiso Colombia.

La idea de Compromiso Colombia es terminar las construcciones mediante varias herramientas, por ejemplo, diálogos con el contratista, la veeduría, la Gobernación, la Alcaldía y la comunidad, en vez de utilizar investigaciones fiscales, disciplinarias o judiciales. La Veeduría Teatro con su presidente Juan Manuel Martín Ocampo, acompañó el trabajo de la Contraloría.

Con la Contraloría, se puso fin a al menos ocho años de retrasos ocasionados por los incumplimientos, imprevistos, falencias, cambios de planes, entre otros. Por eso, el 23 de diciembre de 2023, el entonces gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, organizó una entrega protocolaria del Teatro Municipal de Santa Rosa de Cabal, que al final demandó una inversión de 12 mil millones de pesos.

Los ciudadanos esperan ver pronto allí un espectáculo artístico soñado que posiblemente le tocará inaugurar de verdad, verdad a la administración del actual gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, para que también termine la larga espera.

