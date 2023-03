Nuestro sistema de salud debe ser eficaz y sostenible

El Proyecto, como lo plantea la Ministra, es integral; no es un simple proyecto para poner a funcionar unos hospitales o unos laboratorios clínicos; es un proyecto que se propone brindar eficientes servicios de salud a toda la población residente en el territorio nacional y, tal como está concebido, requiere para ponerlo en marcha no menos de tres años, siempre y cuando se disponga de todos los recursos que demanda su funcionamiento, dentro de los cuales hay dos que son esenciales: la oferta de médicos especialistas clínicos, cuyo déficit es muy notorio y, el más importante, el financiero, que por desconocerse los costos del proyecto, es impredecible su sostenibilidad.

La crítica situación que padece el sistema de salud colombiano no ha merecido una investigación a profundidad, que se oriente a buscar la solución por el camino correcto y, solo escuchamos la inconformidad de los pacientes por los deficientes servicios que reciben y, los reclamos de las I.P.S. para que las E.P.S. les cancelen el valor de los servicios que han prestado; pero éstas últimas responden, declarándose en quiebra y tampoco se investiga la causa de esta insolvencia. El sistema, penetrado totalmente por las irregularidades, es un monstruo succionador de dinero y así no puede seguir funcionando; pero lo correcto no es verlo morir sin intentar erradicar la causa de su predecible defunción, como lo plantea el gobierno con una ligera e incierta interpretación de la realidad.