La derecha se desangra mientras Petro y Cepeda ganan terreno para las elecciones del 2026

Por: Nerio Luis Mejia |

noviembre 11, 2025

A seis meses de la primera vuelta presidencial de 2026, la derecha colombiana ha dejado claro que su prioridad no es erradicar la pobreza —que afecta al 31,8% de la población, es decir, a más de 16 millones de personas— sino derrotar al petrismo, su verdadera obsesión.

La izquierda, por su parte, ha ganado el primer round tras la consulta del 26 de octubre, en la que Iván Cepeda fue elegido como candidato oficial. La participación de 2,7 millones de votantes evidencia una militancia sólida, a la que podrían sumarse millones de indecisos que, sin duda, inclinarían la balanza a favor del petrismo.

El elevado número de aspirantes presidenciales en la derecha, sumado a sus disputas internas y distanciamientos, revela una mezquindad y arrogancia que impide consolidar alianzas. Este escenario se convierte en la principal ventaja estratégica que, por ahora, le asegura a Cepeda un lugar en la segunda vuelta.

A pesar de la intensa campaña de desprestigio contra el gobierno de Gustavo Petro, este se mantiene firme, librando múltiples batallas. En el plano internacional, su confrontación con Donald Trump le ha otorgado reconocimiento regional como defensor de la autodeterminación de los pueblos históricamente explotados por el imperialismo. Su incansable defensa del pueblo palestino refuerza su imagen de humanista comprometido con la justicia, mientras sus denuncias sobre los abusos contra la comunidad latina en Estados Unidos le otorgan visibilidad y respaldo en el ámbito local.

La decisión de la administración Trump de excluir a Colombia de su estrategia antidrogas, así como la inclusión de Petro, su familia y su círculo cercano en la lista Clinton, lejos de debilitarlo, han fortalecido su postura. Petro se presenta como un gladiador que resiste ataques simultáneos, tanto externos como internos, lo que lleva a muchos a considerarlo un líder de corte nacionalista, preocupado por los problemas de su pueblo.

La derecha atraviesa una crisis desesperante. Baraja nombres de candidatos y candidatas de todos los rincones, pero ninguno logra conectar con el electorado. La finca del expresidente Álvaro Uribe se ha convertido en una especie de catedral, donde los aspirantes peregrinan en busca de su bendición.

Mientras tanto, el tiempo apremia. Petro contraataca con discursos vibrantes, su cuenta en X se mantiene activa y aprovecha las cumbres interregionales para hablar de transición energética, medio ambiente, transferencia tecnológica y, sobre todo, de la consolidación de un bloque de países que enfrente las ambiciones extractivistas de las potencias. La presencia militar estadounidense en el Caribe sur es otro elemento que el oficialismo utiliza para mantenerse en el centro del debate mediático.

Con una derecha golpeada por un huracán de incertidumbre y sin propuestas claras más allá de derrotar a Petro, la izquierda parece tomar ventaja. Los indicadores económicos contradicen los augurios de los detractores del gobierno: la economía colombiana muestra signos de crecimiento, el desempleo ha disminuido y el peso se ha fortalecido frente al dólar. Estas cifras son capital político que Iván Cepeda sabrá aprovechar como candidato oficialista frente a una derecha que se queda sin tiempo y sin propuestas, aferrada únicamente a su cruzada contra el petrismo.

