Nombres sin historia

Juan Carlos Rivera Cintra expone en la galería BEA en Bogotá una obra simpática, decorativa en la que el personaje retoma el tema de los desplazados desde una óptica urbana en donde un Wolkswagen escarabajo, el auto consentido de todos, siempre el mismo, pintado a manera de cartilla lleva una fruta o una verdura sobre su techo. Una pera, un champiñón y un tomate de árbol encima de un Volkswagen, parece más una receta automovilística de última hora que un pintor expresando un tema tan profundo y desgraciado.

Pedro Rapoula, foto 63, Galería Sextante

En la Galería Sextante, Pedro Rapoula es un joven portugués que ha coleccionado durante toda su vida fotos victorianas que encuentra en los mercados de pulgas, fotos que ya no le pertenecen a nadie, que no son memoria de nadie pero que muestran una belle epoque en la que hay fotos de familia, parejas, hermanos, etc. Rapoula las observa y a cada uno de los personajes de las fotos le otorga un rol en su historia según la apariencia. Los muertos, los mudos, los ciegos que no quisieron ver, y en una última etapa, la persona se transforma en animal. Las relaciones humanas pueden o no tener una correspondencia con el animal que él les pone de una forma detallada, intima, minuciosa, casi religiosa. Interviene la foto de una forma muy sutil en la que el gesto del cuerpo tiene que ver con su propia mirada. Este artista nos recuerda a las fotos intervenidas que magistralmente realizó Bernardo Salcedo cuando vivía en Europa.

En días pasados también Doris Salcedo le propuso a Bogotá en la Plaza de Bolívar un poema fúnebre en recuerdo de los líderes sociales asesinados que desde el 2016 suman 702, de los cuales 236 han sucedido desde que inició el gobierno de Duque. Vidrios rotos, reflejo del rompimiento del tejido social que estos asesinatos implican, forman letras que aleatoriamente representan los nombres de los líderes muertos. Pero, ¿quiénes son ellos?, ¿qué hicieron? ¿por qué murieron? Es la historia que falta en este difícil trabajo siempre riesgoso, vidrio rotos, violencia, y el reflejo de la fractura social con nombres pero sin la historia que explica su muerte. Los temas a los que estos líderes entregaron su vida como el cuidado de los ríos, la restitución de tierras, la protección del agua, o de comunidades queda por fuera del marco, nombres sin historia.