No todo es el tamaño: la modelo paisa que le hizo el feo al Tino Asprilla

Tiene 390 mil seguidores. Es un hit. Es la representante de Medellín para el concurso Miss Universo. Es abogada con una especialización en derechos humanos. Es un bombón. Está siendo asediada por todo el mundo. Ella, con su dignidad intacta, rechaza a todos los cientos de hombres que le escriben en Instagram. Incluso a gente como los jugadores del Atlético Nacional les ha dicho que no a sus insinuaciones. Sin embargo hubo uno que lo perturbó.

A Faustino Asprilla siempre le han gustado las mujeres despampanantes. Esto ha sido una constante desde los años locos con Lady Noriega. Ahora, con sus 55 años, le gustan las mujeres más jóvenes. Esta mujer fue abordada por el Tino, le escribió al interno de Instagram. La respuesta que le dio ella fue el silencio. Según la modelo no le contestó por esta razón: “Yo creo que no contesté porque a mí me dio miedo".

El Tino se quedó con los crespos hechos, a ella no le gustan maduros. Estas son las fotos de la exuberante diva

