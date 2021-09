No para el linchamiento contra J Balvin: Don Omar y Arcángel se unen a la golpiza mediática

.Publicidad.

Después del mediático video donde Residente criticó al colombiano por haber propuesto un boicot contra la Academia y los premios Grammy; otros cantantes incluso del mismo género musical que el paisa, también se unieron a la lista de detractores del reggaetonero.

El video de Residente, de más de dos minutos, fue borrado de la cuenta del artista boricua pero muchos internautas alcanzaron a capturar las reacciones de otros artistas del género. Como fue el caso de Don Omar, quien comentó “¿Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia”.

Arcángel tampoco se quedó atrás y utilizó su Instagram para publicar un par de historias al respecto. Sin embargo, otros seguidores interpretaron su mensaje con sarcasmo. “Veo muchos ahora dolidos con los Grammys. Malagradecidos, si todo lo que somos se lo debemos a la Academia. Nuestro género y nuestra cultura se lo debemos a ellos. Todo lo que yo tengo se lo debo a ellos. Es más, si no fuera por ellos, no tuviera nada de lo que tengo, si no fuera por todos los Grammys que tengo en mi sala, Arcángel no existiera. Pero espérate, ¿en qué sala? ¡Tengo como 4 en diferentes países! Cosa que también le debo a los Grammys” finalizó lo que muchos interpretaron como otra indirecta al paisa J Balvin.

