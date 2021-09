Manotear a un fan: la última grosería de Maluma

.Publicidad.

Mientras Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, caminaba por las calles de New York, Estados Unidos, fueron varios sus fanáticos los que intentaron acercarse a él, y uno de ellos grabó el importante momento cuando el paisa manoteó a uno de sus seguidores.

“¿Reconoces el personaje?” escribe la persona que subió el video donde el cantante golpeó a un fan con su mano por agarrarle el brazo. En la publicación, con una duración de once segundos, se escucha cómo el fanático le suplica disculpas al paisa mientras este se sube a su camioneta para retirarse del lugar.

“Oigan ya saben, por ahí no cojan a la gente duro porque ya saben lo que les puede pasar” confesó horas después, entre risas, el cantante en sus mismas redes sociales. “Yo amo su cariño siempre, que me den besos, abrazos, lo que quieran, pero hay cosas que se pasan de la línea y cuando a uno lo agarran duro de la mano, a cualquier persona lo incomoda, sea famoso o no” afirmó Maluma mientras pedía respeto y mesura a sus seguidores, aunque muchos lo tomaron más como una advertencia “Que quede como enseñanza, no agarrar a la gente del brazo duro, demuestren cariño y el amor de muchas maneras, pero así no” finalizó.

