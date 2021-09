Lina Tejeiro, otra estrella que cae rendida a los pies de Epa Colombia

.Publicidad.

Solo un día después de que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, confesara en sus redes sociales su amor por Lina Tejeiro, invitarla a su empresa para luego borrar los videos; la actriz alcanzó a enterarse del mensaje y no dudó a reaccionar. “Ayer varios de ustedes me estuvieron mandando las historia de la Epa invitándome a su empresa pero luego las borró, como que me invitó y se arrepintió. ¿Ustedes qué creen que pasó? muchos dicen que de pronto fue la celos (su novia) que se enojó y le hizo borrar las historias. No me quedé con las ganas y me vine personalmente a preguntarle por qué borró las historias” inció la actriz recordada por su papel en La ley del corazón.

En la visita, ambas celebridades hablaron de su vida y relaciones sentimentales, pasaron toda la tarde juntas y hasta empacaron las famosas keratinas de la empresaria. “Me puso a cargar hasta cajas, hice una apuesta con ella y me ganó, ahora me la tengo que llevar para la casa” confesó Tejeiro antes de mostrar el reto que ambas hicieron durante un minuto, y de donde salió piropeada por parte de la empresaria, quien hasta olió su cabello.

Ambas celebridades llenaron de elogios a la otra, Lina rescató el ejemplo de vida de Daneidy y hasta la aplaudió. “Conozco a la Epa desde que se hizo viral pero desde ahí muchos hemos sido testigos de su historia y hoy genera admiración en mí, aprendió de un error y lo tomó como escalón para salir adelante, tiene 25 años y ha logrado cosas que muchos quisiéramos y ayuda a muchas familias en Colombia, tiene 320 empleados” se despidió Tejeiro destacando la disciplina de la empresaria.

Por su lado, Epa continuó su noche hablando del viral encuentro en medio de suspiros, “Lina es espectacular. Es una mujer sencilla y humilde, la amo, es pequeñita, tiene un cuerpo espectacular. Lina es re loca, ojalá le llegue una persona que la cuide, la ame, la respete, la valore. Esas son las amigas que uno tiene que tener, me cayó súper bien, no es creída” finalizó Epa Colombia para hacer un llamado a las mujeres y apoyarse entre todas, sin criticarse.

