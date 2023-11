Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Los datos económicos más recientes muestran que la economía colombiana está pasando por un momento de decadencia. Los índices comienzan a ser negativos y el anuncio de Petro de poder transformar el problema de la regla fiscal creó zozobra, aumentó el precio del dólar cerca de 100 pesos. Hay vientos cruzados que no van a permitir un aterrizaje suave de la de la recuperación económica.

Si el año termina negativamente yo creo que va a arreciar la oposición. Es una situación bastante difícil a la cual se suma la de los acuerdos de paz y la paz total llena de tropiezos. El secuestro del padre de Lucho Díaz no deja de ser supremamente significativo.

Veo que a la situación que anoté la semana pasada se le ha agregado la de los índices económicos negativos. Me parece que no nos está yendo bien a los colombianos. Esta es una economía capitalista burocrática, donde una situación de inestabilidad política como la que hay ahora la afecta muy seriamente. Fuera eso, la situación internacional no es la mejor.

Me pareció que el mensaje de la regla fiscal puede alterar significativamente la situación de los recursos internacionales, las tasas de interés solo pueden subir No son vientos favorables. decir otra cosa es mentirnos. El aumento del catastro de 300 % va a afectar sectores de clases medias y creo que se están sumando enemigos. Y el ministro de Hacienda, a diferencia de Ocampo, lo voy a decir con franqueza, hace y defiende lo que Petro diga. Entonces. en esas condiciones el equipo económico no tiene ninguna capacidad de reorientar las políticas. No es bueno el panorama.