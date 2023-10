"No me gusta Bolívar como personaje, pero voto por él porque me gustan sus propuestas"

Por: Hernando Copete Ortiz |

octubre 20, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Me acuerdo de haber sido criado en el barrio Restrepo, y estudié en el colegio República Estados Unidos de América, que, para esa época, era una concentración escolar (institución pública). Dicha institución se ubica en la frontera con el barrio Olaya, al cual, hacia el sur le sigue el barrio Quiroga (lugar donde vivió Bolívar-1976), allí, algunos ciudadanos pudieron acceder a esas viviendas a través de sorteos.

Las salidas de vacaciones, cuando se podía y mi padre como madre tenían plata (eran un equipo), salíamos de paseo a Girardot (donde nació Bolívar) en tren. Para mi eso era viajar al extranjero. Cruzábamos el río magdalena y era un viaje espectacular, pues era viajar de Girardot al Espinal.

-Publicidad.-

Cuando leo la biografía de Gustavo, me identifico por el contexto, sus orígenes y fecha de nacimiento. Le llevo 10 años, yo nací en 1955 y él en 1965. Yo era de la localidad Antonio Nariño (15) y él de la Rafael Uribe Uribe (18), localidades cercanas. Que se podía ir de una a otra a pie.

No sé si él vivió en casa de inquilinato como mi familia, pero venimos de abajo. El subió, más rápidamente. Yo voy lentamente, pero ahí seguimos. Fui ayudante de zapatería (Restrepo), ayudante de albañilería; cotero, cargador de bultos de papa en Saboya (Boyacá), vendedor callejero de bolsos y en actividad que saliera y pagaran.

Publicidad.

Al señor Gustavo Bolívar Moreno, le añado el segundo apellido, porque como siempre lo he dicho, la madre tiene derechos de autor y lo enfatizo, porque mi madre, para mí, es mi verdadero Dios. Al mencionado personaje me le inscribí como voluntario en su página web.bolivaralcalde.com. Nunca he recibido respuesta alguna. De igual manera en los Twitter de él, le he escrito: “cuándo me escuchará, me siento como un nadies”. Lo mismo se ha ejecutado en los WhatsApp “pacto por Bogotá”, y a un grupo organizado por Giannina Aurich (grupo de voluntarios localidad de Usaquén). A la fecha, no existe respuesta alguna. Espero que esto solo suceda conmigo.

A esta altura surge la paradoja, por Bolívar no votaría, si las elecciones se hicieran por su identidad o personalidad. Pero realmente no hay contradicción, pues votaré por sus propuestas, que espero las cumpla, ya que son coherentes, responden a la problemática social y no de unas élites. Otro elemento que fortalece mi decisión es que en los debates que vi, Gustavo Bolívar Moreno, sus argumentaciones no estaban cargadas de odio, rechazos, frustraciones y daño de las imágenes de sus oponentes. Por lo contrario, fue muy empático.

En síntesis, las personas que se dedican a cuidar los intereses públicos ¿realmente los escogemos a través de una elección racional o por sistemas de coerción que utilizan los políticos y sus grupos a los cuales “representan”? Yo los selecciono de manera racional, como lo he expresado.

En nuestras mentes debe estar claro que, la verdad debe estar por encima de las posiciones (Platón), “el que afirma, prueba” (Derecho romano) y que la dialéctica es el proceso por el cual se explica el cambio y la permanencia.

Las propuestas planteadas las clasifique en pilares o factores como la educación, infraestructura, medio ambiente, recreación y cultura, salud, seguridad ciudadana, trabajo, participación ciudadana.

Educación: alimentación escolar los 365 días al año, capacitación para los profesores en actualización académica, pedagógica e idiomática, mejoramiento de la planeación escolar.

Infraestructura: Arreglar y crear nuevas instituciones escolares, de igual forma en el campo sanitario (hospitales), resurgimiento del transporte Férreo (eléctrico), fomentar la vivienda de interés social y mejorar la movilidad creando el túnel Bogotá – Soacha.

Medio ambiente: Incentivar el uso de la bicicleta, establecer corredores exclusivos para vehículos, incrementar la educación del reciclaje en hogares, trabajo, unidades escolares, académicas y comunidad en general, establecer un modelo de movilidad que no dañe las condiciones ambientales.

Recreación y cultura: Incentivar en el ciudadano que debe existir una interacción armónica entre las personas y su entorno, ayudar a mejorar las destrezas motrices, participar en la diversión y disfrutar pacíficamente en esas actividades recreativas, culturales y deportivas.

Salud: La salud debe ser accesible para toda la comunidad sin discriminación y con simetría, incrementar los grupos médicos, apuntar a una vida digna.

Seguridad Ciudadana: Enfrentar las causas asociadas a la delincuencia como, la exclusión social, desempleo, marginalización, deserción escolar, analfabetismo, familias disfuncionales, establecer una política comunitaria, implementar los medios tecnológicos, incrementar el pie de fuerza de la policía nacional (no estoy de acuerdo con ello, la cantidad no es la solución de la cualidad, es mejor un buen servicio y a tiempo. (recomiendo leer la reestructuración de la policía nacional (I) y (II), en las2orillas).

Trabajo: Descentralizar la vida laboral, permitiendo la cercanía entre la vivienda y el lugar de trabajo, escalonar los horarios de ingreso y salida.

Participación ciudadana: fortalecer a la comunidad, permitiendo que tengan competencias en materia de fiscalización, toma de decisiones, veeduría, promoviendo el enfoque inclusivo.

Para finalizar les quiero dejar claro lo siguiente: Charles Darwin dijo: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que más responde a los cambios”; y la política: son procedimientos cuyo fin se centra en alcanzar unos objetivos que respondan a las necesidades del entorno en estudio (familiar, organizacional, académico, social, militar, político, etc.). Y sus procedimientos son el método, manera, modo o forma, que se establece para la materialización de la toma de decisiones, individual o colectiva, generada del estudio del contexto o entorno donde se presenta la problemática, tarea que Gustavo Bolívar Moreno realizó.