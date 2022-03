Las razones por las que Rigo le da sopa y seco a Nairo en los negocios

.Publicidad.

Desde esa mítica etapa del Gavia en el Giro del 2014, existe una rivalidad soterrada entre Nairo y Rigo. Las heridas nunca cerraron, ese ataque de Quintana en pleno descenso mientas la carrera estaba neutralizada por una tormenta de nieve. En ese momento Urán era el líder del Giro pero en 50 kilómetros Nairo le descontó y le sumó dos minutos mas.

La vida no los ha vuelto a enfrentar, al menos en una carretera. Pero en los negocios si. Al menos ambos han pensado en lo que irán a hacer cuando cuelguen la bicicleta. A Rigo, desde que hace cuatro años se le ocurrió sacar su marca de ropa deportiva, la suerte le sonríe hasta el punto que ya tiene locales en Miami. Ciclista que se respeta compra sus cosas, desde sus camisas para andar en bicicleta hasta sus zapatillas. Go Rigo Go es todo un acontecimiento, una fiebre que aumenta con los días y que es altamente contagiosa.

En cambio Nairo intentó estar más cerca de la gente real y abrió su tienda en el Centro Comercial Pase del Rio, en pleno sur de Bogotá y la clientela que podría tener, la que decide gastar sus buenos pesos para tener el aliño completo a la hora de andar cicla, no vive en estos lugares. Nairo abrió la tienda a mediados del 2021 y aún no tiene el resultado esperado.

Por el momento Rigo debuta en la temporada en la exigente Tirreno Adriático mientras Nairo espera vencer a Roglic en la París Niza, algo que, parece desde todo punto de vista imposible.

