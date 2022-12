"No hay perder energía en cosas inútiles": la magistral respuesta de Mbappe a las burlas del Dibu

El goleador francés reapareció después de la derrota en el mundial y habló sobre las celebraciones de los jugadores argentinos. No le quitan el sueño

Después de perder la final del mundial contra Messi en Catar, Mbappe dio vuelta a la pagina y ya se encuentra con el Paris Saint Germain entrenando y cumpliendo con los partidos referentes a la Ligue 1. Sin embargo, parece que la prensa no quiere dejarlo olvidar lo sucedido en tierras árabes; y después del ultimo partido del club parisino, le preguntaron por la sensaciones que le dejó caer derrotado en la cita orbital.

Mbappe fue claro y aseguró que, aunque no ha digerido el resultado, sí se encuentra totalmente concentrado en dar lo mejor de sí en el PSG. "Pienso que nunca va a digerirse. Ahora, como he dicho al entrenador y a los compañeros de equipo, no hay ninguna razón para que mi club pague un fracaso en la selección" fueron sus palabras.

Así mismo, le cuestionaron sobre si había hablado con Messi, y por supuesto, si había visto las celebraciones del plantel argentino después de la victoria en Catar. Mbappe afirmó que felicitó al 10, y aseguró que no planea meterse en las polémicas que se han armado en distintos medios.

Y es que hay que recordar que en la fiesta que armaron los argentinos en su país, el Dibu Martínez le puso la cara de Mbappe a un muñeco y la alzó como a un bebé, algo que causó críticas en Francia. Aun así, el goleador lo único que se atrevió a decir fue. "Las celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles"

La mentalidad y la madurez ganadora de Mbappé a sus 24 años. Marcará una época, sino es que ya lo está haciendo… pic.twitter.com/Il66wI9vQt — 𝙅𝘿 (@JuannDis) December 29, 2022

Se nota de sobra que a Mbappe no le interesa estar en las portadas de los periódicos y prefiere concentrarse en su carrera. De haber sido otro jugador, habría dicho pestes de lo que hicieron los argentinos solo por generar mas discusiones.