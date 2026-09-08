- No es por aguar la fiesta. El escándalo en Hacienda Valledupar

El fraude del impuesto predial en Valledupar destapó una red de engaños, pero también reveló cómo la confianza construida puede resistir una crisis

Nada es más fácil que destruir…

Lo verdaderamente difícil es construir. Y estas dos frases se aplican para absolutamente todo; García Márquez expresó en su Cataclismo de Damocles en el que dice al referirse a una posible catástrofe nuclear en Ixtapa (México, 1985) “Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la claridad de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la tierra debieron transcurrir trescientos ochenta millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros ciento ochenta millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en cambio, haber concebido el modo en que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón…”

Destruir una reputación es tan fácil, que hay una frase cuyo autor se desconoce que plantea que ´un microbio insignificante puede empujar una calumnia, y un gigante con toda su fuerza no puede contenerla…´

En las redes hay un festín en el que las pirañas quieren devorar a un caballo.

El escándalo de turno en un país que se nutre de las malas noticias parece alimento emocional; y al decir país dejo claro que Valledupar no es una isla, aquí es muy diáfano que necesitamos noticias oscuras, información que destruya, alzarnos con la cabeza reputacional de alguien o de algo; sea una persona, una institución o una comunidad entera.

Esta semana la inaugura Valledupar con un escándalo porque en la oficina de recaudos hay un fraude monumental, donde se están robando literalmente el impuesto predial de los vallenatos y eso no es poco decir…

Ese impuesto es la médula espinal de las actuaciones del alcalde de turno y dado que es prácticamente ineludible, constituye la certeza de que el gobernante puede devolverle a su pueblo en obras que le mejoran la existencia el derecho de tener la propiedad. Es así desde que se inició en Sumeria, cuna de la civilización, el derecho a la propiedad y está consignado en piedra en su Código Hammurabi, grabado en piedra 1.800 años antes de Cristo y científicamente probado que es más antiguo que los Diez Mandamientos.

Mis lectores saben que no escribo nada que no haya confirmado antes. Y ante la magnitud de este escándalo yo ni me iba a quedar callado ni iba a exponerme a una demanda porque lo que viene es fuerte.

Fui al despacho del alcalde Ernesto Miguel Orozco y también a la oficina de hacienda a hablar con la secretaria Lily Mendoza. Fui atendido por ambos y tengo datos que deben ser conocidos:

Sí hubo una estafa. Esa estafa es efectiva. Los Contribuyentes que cayeron en esa estafa ahora tienen una deuda con el municipio que conlleva embargos… y tienen que explicar ante la fiscalía cómo fue que terminaron involucrados en un intento de fraude contra el municipio…

Legalmente, no hay mediadores entre el recaudador y el contribuyente. Simple y llano: No los hay.

Sí uno le debe 100 pesos al municipio y aparece alguien (sea miembro de la administración o no) y me dice que le de 50 en efectivo y que le traigo el recibo con el pago total de los 100 …

Y usted acepta, con la condición de que le traigan la consignación que prueba el pago (Que erróneamente ahora es el Paz y Salvo) pues sencillamente pagas los 50 y aparentemente quedaste en saldo cero con el municipio…

Pues NO.

Un error básico del sistema es que se aceptan cheques y transacciones con tarjetas de crédito: ¡Ahí estuvo la clave!

Desde luego, los cheques eran rebotados y las tarjetas de crédito eran falsas, pero mientras los bancos verdaderos recepcionistas de las cuentas oficiales reportaban a la administración que los pagos no eran válidos, los “pagadores de buena fe” ya habían sido estafados…

Como se dijo al inicio, Valledupar no es una isla y esto debe estar ocurriendo a escala masiva en el país…

Yo me tomé la tarea de encarar al alcalde y a su secretaria de hacienda y lo que encontré fue que el municipio no ha perdido un peso…

Pero los que aceptaron un pacto non sanctus con supuestos (o reales, eso está en investigación) funcionarios de hacienda del municipio, no son víctimas de nada: Intentaron estafar al municipio y se aliaron con estafadores más avispados que ellos.

Lo que sí sé y lo afirmo porque puedo probarlo, es que esta administración detectó anomalías en el software que mostraban claramente que lo informado por los recibos no coincidía con lo depositado en los bancos y actuó: Inició investigaciones en Control Interno Disciplinario y puso en conocimiento de la fiscalía general de la Nación que algo no estaba muy claro en el tema de recaudo…

Y eso está caminando, pero ahora viene un problema de Salud Mental: Resulta que los estafados no se acuerdan de los nombres ni las caras de quienes los estafaron…

Grave, porque sí son funcionarios, este es el momento para acabar con esa práctica macabra…

Y sí no lo son, es el momento de desenmascarar a esa mafia externa.

Sí yo le debo a la entidad territorial y en lugar de hacer lo que la ley ordena que es ir a pagar o a negociar un acuerdo, lo que hago es una reunión turbia con un tercero, entonces el primer estafador soy yo, que acepté o busqué un acuerdo turbio…

Dije que construir es difícil y destruir es fácil…

Ernesto Orozco ha construido lo más difícil de lograr: Confianza.

El recaudo que ha logrado no tiene precedentes:

Ha conseguido, desde luego, con errores a bordo, que los contribuyentes paguen.

Y esos impuestos que venían planos de anteriores administraciones (la gráfica lo muestra) han servido para que por fin los corregimientos que políticamente no representan sino el 16% de la votación que dividido en los 25 que son ni siquiera le arrancan un suspiro a ningún asesor de campaña, finalmente estén viendo llegar vías, acueductos y alcantarillados sin nombrar el refuerzo al plan de Alimentación Escolar…

Este alcalde trajo la confianza.

Y lo ha hecho con seriedad. La sola cifra del crecimiento del recaudo a un 38% nunca antes visto, es algo que no necesita explicaciones: Eso es un dato público sin precedentes.

Este alcalde se ha sobrado en seriedad y se quedó muy corto en comunicaciones: Yo nunca hablo de lo que creo: Hablo de lo que sé.

Y sé que el municipio no perdió un peso. Los que se quisieron pasar de avispados y ahora quieren ser víctimas son los cómplices de sus estafadores y el alcalde no debe tener piedad: Sí los cómplices están adentro, deben rodar cabezas.

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