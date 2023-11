¡¡Niños como salchichas!!

.Publicidad.

¡Hey! ¡Profesores! ¡Dejad a los niños en paz! A fin de cuentas, solo son otro ladrillo en la pared… No necesitamos la no educación. Así es, Another Brick in the wall, la canción de Pink Floyd, cumple en noviembre 44 años desde el momento en el que fue tirada como un puñetazo a la cara de esta sociedad de mentiras convenientes, y está claro que la línea, la misma terrible línea con más aderezos y correcciones, se prolonga.

Recuerde cualquiera ese momento cuando elige un colegio para los hijos, sobre todo si tiene capacidad de costearlo para no matricularlos en la educación pública. Aquí tenemos énfasis en arte, aquí importa la integración de los niños más que las materias tradicionales; la filosofía del colegio se basa en la diversidad, el pensamiento, la creatividad; somos inclusivos, promovemos el respeto, la democracia, el trabajo colaborativo, el medio ambiente, la solidaridad y la lealtad.

En esta institución somos perfectos y educamos niños perfectos para una sociedad perfecta, te dicen, y todo eso cuesta tanto si lo aceptas y puedes pagarlo. Las palabras elegidas por un cuerpo docente que generalmente parece no haber andado entre muchos libros, ni muchos cuadros, ni alguna canción fundamental, serán repetidas en adelante como martillazos cada vez que te acerques a ellos: retroalimentación, nuestros niños y nuestras niñas, tolerancia, el programa, el trabajo compartido con la familia, la rúbrica, el manejo del conflicto, el protocolo, un cúmulo de medias palabras que parecen sobras de ideas y toca oír como interminable cortinilla de programación neurolingüística.

¡¡Pero ya verás!!, la experiencia es una apuesta; así que una vez comprado el uniforme, los zapatos limpios, los tenis blancos, los libros de la editorial tal que es generosa con el rector de turno, percibirás cómo salen salchichas de la trituradora, el arte se traducirá solo en un concurso de canto copiado del formato Yo me llamo; la democracia toda forma que no cuestione o transgreda, las matemáticas seguirán siendo un aburridor uno más uno, la nota valdrá por todo y la opinión nada cuando desobedece el molde.

Habrá problemas para quien sea un ladrillo fuera del contorno de la pared que alza el colegio con su mezcla de cemento; si se declaran lesbianas las niñas, o gay alguno de ellos; si son de raza negra en un colegio bogotano, si confiesan que sus padres votan por el candidato de izquierda, si prefieren a Nina Simone que a Karol G, si están deprimidos, si tienen rabias, si van al sicólogo, si aman la música o reniegan de las matemáticas.

Te dirán que te oyen, que te “retroalimentan”, que el equipo interdisciplinario del colegio está pendiente, pero percibirás toda la incomodidad.

Otro ladrillo en la pared, compuesta para Pink Floyd por Roger Waters que viene a Colombia próximamente, debería ya ser cosa del pasado. Pero no. Los valores ideales recitados por la escuela contrastan con los antivalores de la cotidianidad que transita entre algunos maltratos y exclusiones.