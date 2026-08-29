Niños caucanos son víctimas de ataques con drones: los reclutan para manejarlos y ayer cuatro resultaron heridos



Los niños siguen sufriendo en Cauca, donde la violencia armada ya no solo los pone en medio del fuego: también los convierte en víctimas de ataques con drones y, según una reciente denuncia de Human Right Watch, en menores reclutados para manejarlos. El pasado 28 de agosto, cuatro de ellos resultaron heridos en Suárez.



El ataque ocurrió en el sector El Balastro, corregimiento de Asnazú, cuando una bomba lanzada desde un dron cayó cerca de un establecimiento comercial. Siete personas resultaron heridas: una niña de 10 años, un niño de 9 y dos adolescentes de 15 y 16 años, además de tres adultos. Cinco de los heridos fueron trasladados a Cali para recibir atención de mayor complejidad. La Alcaldía de Suárez y la Gobernación del Cauca identificaron a los afectados como población civil, mientras las autoridades investigan la autoría y las circunstancias del ataque.



El ataque ocurrió en medio de una escalada de violencia en el departamento. Entre el viernes y las últimas horas se reportaron hostigamientos en Almaguer y Jambaló, además de acciones con drones en Suárez. En Jambaló hubo un ataque contra la Fuerza Pública, mientras la comunidad indígena adelantaba una asamblea y las Emisoras de Paz no pueden transmitir información preventiva a la comunidad por la suspensión temporal de MinTic la semana pasada. En El Tambo, días antes, más de 20 artefactos explosivos fueron lanzados mediante drones contra la estación de Policía, mientras en Buenos Aires otro ataque dejó un militar muerto y tres heridos.

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El uso de drones con explosivos se ha extendido rápidamente en Colombia. La Defensoría del Pueblo registró 121 ataques entre enero y mayo de 2026, frente a 49 en el mismo periodo de 2025, un aumento del 146 %. Esas acciones dejaron 21 personas muertas y 145 heridas. Cauca está entre los departamentos más afectados por esta modalidad de violencia.



La amenaza contra los niños



Human Rights Watch denunció el 24 de agosto que grupos armados están reclutando niños, niñas y adolescentes y entrenando a algunos para manejar drones cargados con explosivos. El informe documentó alrededor de 1.500 casos de reclutamiento desde 2021 y señala que las redes sociales son utilizadas para atraer a menores. Cauca aparece como uno de los territorios más afectados.



La organización pidió al Estado fortalecer la prevención y protección de los menores y perseguir a quienes los reclutan y utilizan. También reclamó a las plataformas digitales mayores controles para impedir que contenidos de grupos armados sean usados para captar niños.

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