Ninguna universidad colombiana clasificó entre las diez mejores de Latam

Para la revista británica Times Higher Education, considerado uno de los mejores rankings a nivel mundial, ni la Universidad Nacional ni la Universidad de Los Andes llegan a la lista de los diez mejores claustros educativos de Latam. En la lista, la mejor universidad de la zona es la Universidad de São Paulo (USP), título que ya gano el año pasado. En la medición se utilizaron 18 indicadores agrupados en cinco áreas: enseñanza (con un peso del 29,5 %), entorno de investigación (29 %), calidad de investigación (30 %), perspectiva internacional (7,5 %) e industria (4 %).

La universidad paulista para ser el número uno ofrece facilidades de internacionalización, que se ve con la posibilidad de estudiar en Europa, produce una gran cantidad de investigación científica, más del 20% del total de Brasil se produce en el lugar, tiene afilados 5 hospitales, 24 muesos y galerías, dos teatros, un cine y posee su propio canal de televisión que manejan los estudiantes. Los profesionales, como el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, del lugar son muy solicitados en sectores de tecnología, finanzas y servicios. En la cabeza de la entidad tienen seleccionado al profesor Doctor Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Según la lista, Brasil tiene un reinado incuestionable, el país tiene 14 universidades dentro de las 20. México es el segundo más importante de la región con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de México. Dentro de Colombia, una bien posicionada es la Universidad de los Andes; no obstante, la Universidad de la Costa y la Icesi quedaron con buenos indicadores, dando competencia a las tradicionales universidades del país.

